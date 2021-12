So etwas wie ein highfideles Telegramm mit einem Mix aus kurz-knackigen Meldungen errichte uns aus Schwäbisch Gmünd: Unter anderem hat sich ins eh recht umfangreiche Portfolio von Nubert ein weiteres neues Produkt eingeschlichen:

Die Nubert nuBase NB-4 gehört mit einem Paarpreis von 49,90 Euro eindeutig zu den besonders günstigen Lösungen der Schwaben, ist aber natürlich auch kein Lautsprecher-Duo, sondern eine Basis für ein ebensolches. Sie besteht aus fünf Millimeter starkem Kunststoff und ermöglicht zwei unterschiedliche vertikale Einwinkelungen der auf ihnen stehenden Lautsprecher, nämlich 6,5 und 13 Grad. Nicht zuletzt sinnvoll für Desktopanwendungen und generell höhere Sitzpositionen, die Hochtöner von Lautsprechern sollten ja bekanntermaßen meist genau auf die Ohren zielen.

Mehr Infos zu den Nubert nuBase NB-4 sowie den Kompatibilitäten mit verschiedenen Nubert-Lautsprechermodellen finden Sie unter: https://www.nubert.de/nubase-nb-4/

Apropos Nubert-Lautsprechermodelle: Die neuen Aktivlautsprecher Nubert SP-200 (siehe Newsmeldung Nubert nuPro SP-200 & nuPro SP-500) sind ab sofort in beiden Farben (Schleiflack-Schwarz oder -Weiß) lieferbar, in der ersten Januarhälfte 2022 soll auch der Subwoofer Nubert SP-500 an den Start gehen. Bis zum 02. Januar 2022 bietet Nubert übrigens einen Vorbestellerbonus in Form einer kostenlosen Garantieverlängerung auf 5 Jahre an.

Die aktuell laufende 0-%-Finanzierung über 6, 9 oder 12 Monate für alle Nubert-Modelle endet hingegen schon, bevor das Tischfeuerwerk brennt, nämlich am 30.12.2021.

