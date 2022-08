Der schwäbische Hersteller Nubert ist erstmals auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin zu Gast. Das Unternehmen präsentiert in Halle 1.2, auf dem Stand Nr. 235, diverse neue Produkte und Highlights. Dazu gehört auch ein neues mobiles Soundsystem.

Nubert auf der IFA 2022: Was wird geboten?

Zu den Produkten, die Nubert auf der IFA 2022 in Berlin zeigen wird, gehört unter anderem die Soundbar der Superlative nuPro XS-8500 RC, die wir hier bereits vorgestellt haben. Die Nubert-Soundbar wird im drahtlosen Surround-Setup mit den neuen Smarthome-Deckenlautsprechern nuPro XI-2000 RC zu hören sein.

Außerdem in der Präsentation: Die Soundbar Nubert nuPro AS-3500 (hier geht’s zu unserem ausführlichen Test), die mit dem neuen flachen Subwoofer Nubert nuSub XW-800 slim ergänzt wird. Es dürfte im Basskeller also ordentlich grollen. Als weitere Soundbars im Portfolio zeigt Nubert die nuBoxx AS-425 und die nuBox AS-225.

Wer guten Sound unterwegs mitnehmen möchte, der wird wiederum mit dem neuen mobilen Soundsystem Nubert nuGo! ONE fündig. Der Bluetooth-Lautsprecher kommt mit zwei Breitbandtreibern und zwei Passivmembranen, für jeden Breitbänder stehen 21 Watt Verstärkerleistung bereit. Zugespielt werden kann analog per 3,5-mm-Stereoklinke und – logisch! – per Bluetooth (aptX-HD, AAC), außerdem ist ein UKW- und ein DAB+ Empfänger mit an Bord.

Die IFA findet vom 2. – 6. September 2022 auf dem Berliner Messegelände (Messedamm 22, 14055 Berlin) statt.

Preise:

Nubert nuGo1 ONE: 249 Euro

Nubert nuBox AS-225: 398 Euro

Nubert nuSub XW-800 slim: 585 Euro

Nubert nuBoxx AS-425: 698 Euro

Nubert nuPro XS-8500 RC: 1.969 Euro

