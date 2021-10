Der schwäbische Direktversender Nubert hat die Farbtöpfe aufgemacht: Einige aktuelle Lautsprechermodelle sowie Verstärker sind ab sofort beziehungsweise demnächst in neuen Farbvarianten aufpreisfrei erhältlich.

Die Soundbar Nubert nuBox AS-225 gibt es ab sofort nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in einer modernen Zweitonausführung mit schwarz foliertem Gehäuse und graphitfarbener Front. Eine Ausführung namens Weiß-Eisgrau folgt in Bälde.

Die Stereo-Aktivlautsprecher nuBox A-125 sind darüber hinaus zusätzlich in Schwarz-Graphit (siehe Aufmacherbild) und Weiß-Eisgrau erhältlich und kommen mit grau melierten Stoffabdeckungen. Optisch passende Ständer (Modelle MS-67 oder MS-97) gibt’s optional.

Nuberts smarter Vollverstärker nuConnect ampX ist derzeit leider ausverkauft und soll im Winter wieder verfügbar werden. Zur klassischen, schwarzen Variante gesellt sich dann eine pulverbeschichtete weiße Version mit schwarzen Knöpfen.

Preise:

Soundbar Nubert nuBox AS-225 – 398 Euro

Stereo-Aktivlautsprecher Nubert nuBox A-125 – 398 Euro

Vollverstärker Nubert nuConnect ampX – 695 Euro

