Alle Wetter – das schwäbische Unternehmen Nubert feiert in diesem Jahr sein 45. Jubiläum. 1975 usprünglich vom Tüftler Günther Nubert als Lautsprecherhersteller gegründet, entwickelt Nubert inzwischen auch Elektronik wie Streamer und Verstärker. Zur Ausstattung der Konzernzentrale des kräftig gewachsenen Unternehmens gehört heute ein eigenes Messlabor, in dem die Entwickler von Nubert ihre Lautsprechermodelle optimal abstimmen können. Und in den Büros der Kundenbetreuung kümmern sich inzwischen mehr als ein Dutzend Beraterinnen und Berater sowie Servicemitarbeiter um die Anliegen von Interessenten und Bestellern.

Zum Ehrentag der Firma lässt man sich nicht lumpen: Mit der nuJubilee 45, einem Kompaktlautsprecher zum Paarpreis von 890 Euro, stellt Nubert ein limitiertes Sondermodell, basierend auf der nuVero 4, vor. Und am Montag, den 17. Februar zündete der Hersteller eine weitere Stufe der Feierlichkeiten: Genau 45 Wochen lang – und damit bis zum Ende des Jahres – werden sämtliche Nubert-Produkte ohne Versandkosten ausgeliefert. Dieses Angebot gilt ohne Mindestbestellwert für Deutschland und Österreich.

Damit nicht genug: Wer mag, kann auch am Tippspiel im Nubert-Diskussionsforum teilnehmen. Hierbei geht es allerdings nicht um die anstehende Fußball-EM, sondern um die Frage, wie viele Stimmen Nubert bei den Leserwahlen eines bekannten Zeitschriftenverlags wohl erhalten wird.

Auch wir gratulieren herzlich – und verweisen natürlich gerne auf unsere zahlreichen Testberichte zu Nubert-Lautsprechern.

