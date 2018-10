Kurz vermerkt: Wer schon immer mal einen Lautsprecher des schwäbischen Herstellers Nubert sein Eigen nennen wollte, der kann sich bis zum 31. Oktober 2018 diesen Wunsch besonders einfach erfüllen.

Denn innerhalb dieses Zeitraums bietet Nubert für Einkäufe mit einem Warenwert von 200 bis 8.000 Euro eine zinsfreie Finanzierung an. Die Zahlung kann wahlweise in sechs, neun oder zwölf Monatsraten erfolgen – in diesem Fall mit einem effektiven Jahreszins von 0 %. Wer einen Kredit abschließt, wird außerdem regelmäßig per Mail über den Status seiner Finanzierung informiert.

Na dann – smartes Einkaufen & frohes Hören!

