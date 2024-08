Nubert auf der IFA 2024

Die Internationale Funkausstellung in Berlin feiert dieses Jahr ganz besonders – nämlich ihr hundertjähriges Bestehen. Erstmals 1924 veranstaltet, gehört sie für viele immer noch zu den Leitmessen der Unterhaltungselektronik. Der deutsche Hersteller Nubert ist in diesem Jahr natürlich auch wieder dabei.

Nubert: Highlights auf der IFA 2024

So ganz genau lässt sich Nubert noch nicht in die Karten schauen, aber eines steht laut Pressemitteilung fest: Es wird die Möglichkeit geben, die – so Nubert – „neuesten Entwicklungen des Akustiklabors“ probezuhören. Doch selbstverständlich wird es auch eine ausführliche Präsentation von zahlreichen bereits existierenden Lautsprechern und Elektronikkomponenten von Nubert geben.

Nubert begann als reiner Lautsprecherhersteller – inzwischen umfasst das Portfolio der Schwaben auch Soundbars, Multiroom-Lautsprecher, Stereo-Receiver, Verstärker und Netzwerkspieler. Ein besonderes Herz hat Nubert nicht zuletzt für Heimkinofreunde, hier wurde die Produktpalette in den letzten Jahren erheblich aufgebohrt.

Interessiert und Lust auf einen Plausch mit dem Nubert-Team? Dann kommen Sie zur IFA in Halle 12, Stand 213.

Wann?

06. – 10. September 2024

Wo?

Messe Berlin

Messedamm 22 | 14055 Berlin

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/