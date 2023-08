Bald ist es soweit: Die Internationale Funkausstellung in Berlin wird ihre Tore in den ersten fünf Septembertagen öffnen. Dabei ist auch der schwäbische Hersteller Nubert – mit einem umfangreichen Standaufgebot, es werden aktuelle und neue Produkte vorgestellt.

Nubert auf der IFA: Überraschungen zu erwarten

Die Internationale Funkausstellung wird wie gehabt auf dem Gelände der Messe Berlin stattfinden. Vom 1. bis 5. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr sind Besucherinnern und Besucher willkommen.

Nubert empfängt Interessierte in Halle 1.2, Stand 201. Hier soll, so heißt es in der Pressemitteilung, nicht nur das aktuelle Produktsortiment vorgestellt werden, es wird auch Produktneuheiten aus den Bereichen HiFi und Heimkino geben. Mehr verrät das Nubert-Team noch nicht – am besten, Sie schauen einfach selbst einmal vorbei.

Wann?

01.-05. September 2023, jeweils 10 – 18 Uhr

Wo?

Messe Berlin

Messedamm 22 | 14055 Berlin

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/