Schwäbischer Klangexport: Nubert reist mit Geheimnissen nach Wien

Die Koffer sind gepackt beim Traditionshersteller Nubert. Da die renommierte „High End“-Messe im Jahr 2026 ihre Premiere im Austria Center Wien feiert, verlegen natürlich auch die Direktvertrieb-Spezialisten aus Schwäbisch Gmünd ihre Präsentationsbühne nach Österreich.

Flaggschiffe im Stereo- und Mehrkanal-Einsatz

Neben dem etablierten Kernportfolio, das von preiswerten Einsteigermodellen bis hin zu den passiven und aktiven Flaggschiff-Serien reicht, kündigen die Baden-Württemberger für das Messe-Wochenende auch mehrere exklusive Produktenthüllungen an.

Passiv & Premium

Im Zentrum des Messeauftritts stehen die beiden technologischen Speerspitzen des Herstellers. Die passive Flaggschiff-Linie Nubert nuVero nova reist in voller Gruppenstärke an: Alle sieben Modelle der Serie werden am Stand zu sehen sein, wobei die beiden großen Standlautsprecher nuVero nova 14 (siehe auch unser ausführlicher Testbericht) und 18 in separaten Vorführungen demonstriert werden.

Aktiv & astrein

Wer einen Blick auf die Aktivlinge der Marke werfen möchte, wird am Wiener Stand ebenfalls fündig. Die kabellose Top-Serie Nubert nuZeo (siehe Testbericht nuZeo 3 und nuZeo 4) wird vor Ort nicht bloß im klassischen Stereo-Setup gezeigt, sondern bildet das Fundament für eine komplexe, immersive 5.1.4-Heimkino-Installation. Flankiert werden die Top-Linien von einem Querschnitt durch das restliche Sortiment, zu dem unter anderem die nuBoxx- und nuLine-Passivboxen sowie die wireless tönenden nuPro-Aktivlautsprecher und Soundbars gehören.

Geheimniskrämerei um die Messe-Neuheiten

Spannung verspricht Nubert traditionell mit Blick auf bis dato unbekannte Exponate. Wie die Schwaben im Vorfeld durchblicken ließen, wolle man die internationale Bühne in Wien nutzen, um gleich mehrere neue Produkte erstmals offiziell der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Details zu technischen Daten, Gehäuseformen oder Preisen behalten die Entwickler bis zur offiziellen Enthüllung noch strikt unter Verschluss. Da müssen wir alle wohl durch.

Die High End 2026 öffnet für das allgemeine Publikum am 6. und 7. Juni im Austria Center Wien. Medienvertreter und Fachbesucher erhalten bereits am 4. und 5. Juni Zutritt. Die Nubert-Präsenzen befinden sich in Halle X3 (Stand G03 und H04).