10Vom 15. bis 18. Mai 2025 ist natürlich auch Nubert auf der High End in München vertreten. In diesem besonderen Jahr markiert das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd sein 50-jähriges Bestehen mit einer Vielzahl neuer Produkte und einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.

nuJubilee 50 – Sondermodell zum Jubiläum

Mit der nuJubilee 50 präsentiert Nubert einen schlanken, aktiven Standlautsprecher, der sich hohe Klangperformance bei kompakten Abmessungen auf die Fahne geschrieben hat. Nur 15 cm breit und 90 cm hoch, richte sich das Sondermodell (im Aufmacherbild zu sehen) an Nutzer mit begrenztem Raumangebot, die dennoch keine Kompromisse bei der Klangqualität eingehen möchten, so die Schwaben. Mehr zu dem Sondermodell auch in unserer News vom März dieses Jahres.

Die nuZeo-Produktfamilie erfährt ebenfalls eine Ergänzung: in Gestalt der kompakten Nubert uZeo 3 (demnächst im Test bei uns) sowie des Subwoofers Nubert nuZeo 8w mit 15-Zoll-Fronttreiber. Beide Geräte erweitern die Einsatzmöglichkeiten des aktiven High-End-Systems – sei es im Heimkino oder für anspruchsvolles Musikhören.

Pssst … – geheim!

Ein weiteres potenzielles Highlight bleibt zunächst weitgehend unter Verschluss, wird jedoch auf der Messe erstmals angedeutet. Nubert gewährt in München einen exklusiven Einblick in ein neues Projekt, das auf technischer Ebene einen bedeutenden Schritt darstellen soll. Die Besucher erwartet ein Vorgeschmack auf eine kommende Produktgeneration, die – so die Schwaben vollmundig – „ambitionierte Klangmaßstäbe setzt“.

Gaming und High-Fidelity: „The Sound of Gaming“

Auch 2025 kooperiert Nubert wieder mit dem Portal konsolenfan.de. In Halle 1 (Stand A06/B11) entsteht auf rund 70 m² ein interaktiver Bereich rund um Klangwelten im Gaming-Kontext. Im Fokus steht die Soundbar Nubert nuPro AS-2500, die mit präziser und dynamischer Wiedergabe ein immersives Spielerlebnis ermöglichen soll.

Nubert freut sich auf interessierte Fachbesucher und Medienvertreter am 15. und 16. Mai, an den Publikumstagen des 17. und 18. Mais sind auch Endkunden herzlich willkommen. Der Messestand befindet sich im Atrium 4.1, Stand F105.

