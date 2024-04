Nubert präsentiert sich auf der nächste Woche startenden High End mit einem besonderen Standkonzept. Unter dem Motto „Amplify your Sound“ locken verschiedene Themenbereiche, in denen sich die schwäbischen Audiolösungen im jeweils passenden Ambiente erleben lassen.

Das Themenkonzept von Nubert auf der High End 2024

In einem vollständig ausgestatteten Wohnzimmer präsentiert Nubert seine komplette nuBoxx-Serie – also seine ebenso traditionsreich-kultigen wie bezahlbaren Passivlautsprecher. Die zeitlos designten Lautsprecher werden vom energiegeladenen nuConnect ampXL auf Trab gehalten.

Auf das Thema kompromissloser High-End-Sound zielt die Nubert-nuZeo-Serie. Die aktiven Lautsprecher beziehen die Musikdaten von der nuControlX, einer besonders aufwändig konzipierten Streamingvorstufe, die auf der letzten High End ihre Premiere feierte und bei uns bereits zum Test gastierte (siehe Test Nubert nuControl X).

Heimkino-Enthusiasten kommen im nächsten Segment auf ihre Kosten, wo Nubert mit kabelgebundenen und drahtlosen Lösungen einen immersiven Blockbuster-Sound bieten will. Ein roter Teppich rundet das Thema ab, und Besucher können am Ticketschalter ein „goldenes“ Ticket mit exklusivem Rabattcode für den Nubert-Shop erhalten.

Das abschließende Highlight ist der kreative Bereich des Nubert-Messestands. Nicht zuletzt Gamer soll ein leistungsstarker PC beeindrucken, vor allem aber können Besucher aktiv an einem Heimstudio-Aufbau teilnehmen und sich an Mixing und Mastering versuchen. Gitarristen bekommen darüber hinaus Gelegenheit, zur E-Klampfe zu greifen und eine, so Nubert, „überragende Live-Reproduktion“ zu erleben.

Wann & wo?

Nubert ist im MOC München in Halle 4, Stand T09/T12/U07 zu finden. Am 11. und 12. Mai freut sich Nubert auf

zahlreiche Endkunden, um gemeinsam fachzusimpeln, Gedanken auszutauschen und natürlich ausgiebig probezuhören.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/