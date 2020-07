Soeben erreichte uns eine kurze Durchsage aus dem Hause Nubert: Die aktiven nuBox-Lautsprecher, die soeben von der Stiftung Warentest zur Testsiegerin ernannte Soundbar nuBox AS-225 – hier unser Testbericht – sowie die nuBox A-125 sind ab sofort neben Schwarz auch im Farbton Weiß erhältlich. Natürlich werden die weißen Ausführungen dementsprechend mit einer weißen Stoffabdeckung geliefert.

Auch bei der nuVero-Serie gibt es nun eine neue Farbvariante: Der Farbton Rubinrot löst das inzwischen nur noch in Restbeständen verfügbare Goldbraun ab. Schon jetzt sind der Wand- und Deckenlautsprecher nuVero 50 sowie die beiden Standlautsprecher Nubert nuVero 140 und nuVero 170 (Testbericht fairaudio) in Rubinrot lieferbar, die anderen Modelle der Serie sollen in einigen Wochen folgen.

Während die nuVero-Lautsprecher in Kristallweiß beziehungsweise Diamantschwarz durchgehend Ton in Ton ausgeführt sind, wurde bei der rubinroten Ausführung das vordere „Klangsegel“ in Metallic-Rot lackiert; der hintere Korpusteil ist mit schwarzem Nextel veredelt – und auch das Abdeckgitter ist in dieser Variante schwarz beschichtet.

