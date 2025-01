In einer Familiengarage ging’s los mit den ersten Tüfteleien des Nubert-Gründers Günther Nubert. Im Januar 1975 wurde dann der offizielle Start der Nubert electronic GmbH besiegelt. Heute wissen wir: Das war der Beginn einer Erfolgsgeschichte – zum fünfzigsten Jubiläum zeigt sich das Unternehmen immer noch munter und „rüstig“.

Nubert-Jubiläum: Qualität und Bodenständigkeit als Erfolgsfaktoren

Die ersten Nubert-Lautsprechermodelle 388, 471 und 551 entstanden seinerzeit tatsächlich in einer Garage – und zwar unter „skeptischer Duldung“ von Günther Nuberts Mutter, wie es in der Pressemitteilung zum Jubiläum augenzwinkernd heißt. Danach ging es Schlag auf Schlag.

Meilensteine: Das erste Studio und die Entscheidung für den Direktvertrieb

Schon 1977 öffnete das erste HiFi-Studio in Schwäbisch Gmünd, es folgten Filialen in Ellwangen und Aalen. 1994 legte die nuBox-Serie einen Grundstein für den deutschlandweiten Erfolg des Unternehmens. Sicherlich zu Recht, waren die nuBox-Lautsprecher doch stets bodenständig gepreist und trotzdem mit ehrlichem Klangbild gesegnet. Ein weiterer, wohl nicht minder entscheidender Meilenstein: Die 1995 getroffene Entscheidung, einen deutschlandweiten Direktvertrieb einzuführen.

Während der folgenden Jahrzehnten baute Nubert eine riesige Produktpalette auf: aktive wie passive Lautsprecher in zahlreichen Größen und Qualitätsstufen, außerdem Soundbars und Elektronikkomponenten.

2025: Start in die Zukunft

Auf den weiteren Weg in die Zukunft wird das Unternehmen zukünftig von einer schlagkräftigen Doppelspitze geführt. Markus Pedal, „Urgestein“ mit 15 Jahren Betriebszugehörigkeit, erhält nun Unterstützung von Daniel T. Schütze. Schütze ist in der Branche kein Unbekannter: Er leitete zuvor als CFO und Prokurist den kaufmännischen Bereich der Burmester Audiosysteme GmbH. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zu Stationen in der Schweiz und den USA. Die Doppelspitze wird weiterhin tatkräftig durch Gründer Günther Nubert als Geschäftsführer unterstützt.

Für die kommende Zeit kündigt Nubert zahlreiche spannende Produktinnovationen an – verrät an dieser Stelle aber noch nicht mehr. Es bleibt also spannend. Wir wünschen dem neuen dreiköpfigen Führungsteam viel Erfolg.

Zum Einlesen ins Nubert’sche Jubiläumsjahr …

