Der in Litauen beheimatete Hersteller AudioSolutions ist schon seit 2011 am Markt und erfreut sich bei Kennern großer Beliebtheit. Seit Anfang dieses Jahres gibt es einen neuen Deutschlandvertrieb für diese Marke. Und das ist noch nicht alles …

AudioSolutions, AudioArtCable und Trigon: Nun in einer Vertriebshand

Neben dem spannenden Produktprogramm von AudioSolutions hat Nortus Audiotronic mit Sitz in Wörth am Rhein auch die Elektronikkomponenten von Trigon Elektronik – ein deutsches Unternehmen, das es mittlerweile schon fast 30 Jahre gibt – sowie die exklusiven Audiokabel des amerikanischen Herstellers AudioArtCable im Beritt. Damit will Nortus drei aufeinander abgestimmte Marken unter einem Dach vereinen, die gemeinsam ein hochwertiges High-End-Erlebnis ermöglichen.

Mehr als die Summe der Teile?

Bereits auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg konnte Nortus Audiotronic diese Kombination erfolgreich präsentieren – mit dem neuen Trigon-Excellence-Vollverstärker, den Lautsprechern AudioSolutions Figaro L2 sowie Kabeln von AudioArtCable. In Verbindung mit dem Server Trigon Excellence stieß das System auf großes Interesse und positives Feedback bei den Messebesuchern, so Nortus-Audiotronic-Chef Bernd Dietz.

Derzeit baut Nortus ein deutschlandweites Händlernetzwerk für alle vertretenen Marken auf. Ziel ist es, HiFi-Liebhabern den direkten Zugang zu den Produkten vor Ort zu ermöglichen.

Oldies but Goldies

Übrigens: Auch wir bei fairaudio hatten schon Elektronik von Trigon und Lautsprecher von AudioSolutions im Test – auch wenn es schon etwas her ist. Lesen Sie hier den Test des Trigon-CD-Spielers Recall II und hier die Testberichte der AudioSolutions-Lautsprecher Virtuoso M, Overture O203F und Euphony 140.

House Music – bitte vormerken!

Ein guter Eindruck bietet sich bestimmt auf der Hausmesse am Samstag, den 28. Juni 2025 von 9 bis 17 Uhr in Wörth am Rhein an. Neben den Hauptmarken Trigon, AudioSolutions und AudioArtCable sind auch renommierte Hersteller wie AVM, Perreaux, Serblin & Son, Valvet, Cayin, clearaudio, PMC und MagAudio zu erwarten.

Wir wünschen gutes Gelingen!

Kontakt

Nortus Audiotronic

In den Niederwiesen 4a

76744 Wörth am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)7271-12990-25

E-Mail: info@nortus-audiotronic.de

Web: https://www.nortus-audiotronic.de