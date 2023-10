1987 wurde das Unternehmen Norma Audio in Italien gegründet. Es hat sich in den gut 35 Jahren seines Bestehens viel Anerkennung in der HiFi-Szene erarbeiten können – der Fokus der Produkte liegt auf Elektronikkomponenten. Nun hat Audio Components aus Hamburg den Vertrieb für Norma Audio übernommen.

Norma Audio: Produktpalette und Testübersicht

Norma Audio hat derzeit zehn Komponenten im Portfolio: einen Vorverstärker, zwei Endstufen, drei Vollverstärker sowie zwei CD-Spieler und zwei D/A-Wandler; manche Komponenten sind zudem in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Der Preisrahmen bewegt sich zwischen 2.590 Euro für den D/A-Wandler HS DA1 und 20.500 Euro für ein Paar der Mono-Endstufen Revo PA160 MR.

Auch wir bei fairaudio haben schon gute Erfahrungen mit Norma-Audio-Komponenten machen dürfen, so hatten wir beispielsweise bereits die Vollverstärker HS-IPA1 und Revo IPA-140, die Vor-End-Kombi Revo SC-2 / PA 160 MR sowie den DAC Norma HS-DA1 PRE im ausführlichen Test – und konnten in diesem Rahmen auch bereits zweimal einen fairaudio’s-favourite-Award vergeben.

Ab sofort übernimmt Audio Components den Vertrieb für Norma Audio – sicherlich eine gelungene Paarung, denn der bekannte Hamburger Highend-Distributor kann so sein spannendes Portfolio mit Marken wie Aurender, McIntosh, Magico und Sonus faber sinn- und klangvoll erweitern. Wir wünschen gutes Gelingen!

Kontakt

Audio Components

Leverkusenstraße 3

22761 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 401130380

E-Mail: info@audio-components.de

Web: https://www.audio-components.de/