Kultige Marken, junger Vertrieb: Nordyx Audio auf der High End Vienna 2026

Alter Hase – neuer Vertrieb: Mit Nordyx Audio betritt ein neuer Player den deutschsprachigen High-End-Markt, der bewusst auf persönliche Betreuung, technische Kompetenz und ein sorgfältig kuratiertes Markenportfolio setzen will. Auf der Wiener High End wird der Vertrieb Nordyx Audio erstmals sein Line-up internationaler HiFi-Marken live im Austria Center Vienna vorstellen.

Nordyx Audio?

Hinter Nordyx Audio steht Thomas Wolff, der seit Jahrzehnten in der High-End-Branche tätig ist und, so die Eigendarstellung, sowohl die Anforderungen des Fachhandels als auch die Bedürfnisse anspruchsvoller Musikliebhaber bestens kenne. Sein neues Unternehmen setze dabei auf langfristigen Markenaufbau statt kurzfristiger Vertriebsstrategien.

Auch den Audio Note Cobra hatten wir bereits im Test

Wo genau?

Auf der High End zeigt Nordyx Audio nun erstmals das vollständige Portfolio live in den Räumen 3.65 und 3.66 des Austria Center Vienna. Besucher, Fachhändler und Pressevertreter erhalten dort die Gelegenheit, verschiedene Systeme direkt zu erleben und sich mit den Verantwortlichen auszutauschen.

Was genau?

Exklusiv für Deutschland vertreibt Nordyx Audio klangvolle Marken wie unter anderem Audio Note UK, Bryston, Starke Sound oder Real Cable – und mithin einige spannende Marken, die in unseren Tests bereits für die eine oder andere Furore sorgten, aber vertrieblich hierzulande mitunter nicht die Unterstützung fanden, die sie verdienen. Nicht minder interessant sind freilich auch die DACs und Verstärker von LAiV Audio aus Singapur, die feinen Elektrostaten von Final Audio aus den Niederlanden oder die dänischen Lautsprecher von SV-Audio, die bewusst auf Dynamik und Spielfreude getrimmt sein sollen.

Und weiter?

Nordyx Audio plant darüber hinaus den kontinuierlichen Ausbau seines Händlernetzes im deutschsprachigen Raum. Über die neue Website sollen künftig autorisierte Fachhandelspartner schnell auffindbar sein. Gleichzeitig will Thomas Wolff auf intensive Zusammenarbeit mit dem Handel, persönliche Ansprechpartner und aktive Präsenz auf Messen und Veranstaltungen setzen.

Wir wünschen gutes Gelingen!