Der Jahreswechsel naht mit Siebenmeilenstiefeln – und was darf im nächsten Jahr beziehungsweise Jahrzehnt nicht fehlen? Gutes HiFi! Einen ersten Vorgeschmack auf die highfidelen Preziosen der nächsten Jahre gibt es bei den Norddeutschen HiFi-Tagen unter dem Motto Hörtest 2020.

Wie immer findet diese Veranstaltung im Holiday Inn an den Hamburger Elbbrücken statt. Dabei verwandelt sich das ganze Hotel in eine HiFi-Messe – vom Eingang und der Lobby über die Konferenzsäle und Flure bis hin zu den individuell für Hörtests ausgestatteten und präparierten Hotelzimmern.

Auch die Bandbreite ist riesig, sie reicht von Kopfhörern und mobilen Lautsprechern über smarte Radios und Streaminglösungen bis hin zu feinsten HighEnd-Komponenten und -Lautsprechern.

Was natürlich auch 2020 nicht fehlen darf: die beliebte Workshop-Reihe mit Matthis Böde von der Zeitschrift Stereo. Die Sessions finden in unterschiedlichen Räumen mit wechselnden Geräten statt – was sich wann wo abspielen wird, erfahren Sie spätestens vor Ort per Aushang.

Ach ja, auch wenn ansonsten alles teurer wird: Der Eintritt bleibt weiterhin frei!

Wann?

Samstag, 01. Februar 2020, 10.00 – 18.00 Uhr

Sonntag, 02. Februar 2020, 10.00 – 16.00 Uhr

Wo?

Hotel Holiday Inn

Billwerder Neuer Deich 14, 20539 Hamburg