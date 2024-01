Die Norddeutschen HiFi-Tage stehen vor der Tür und der in Hamburg ansässige High-End-Vertrieb Audio Reference darf da natürlich nicht fehlen, schließlich ist es so eine Art „Heimspiel“. Angekündigt sind nicht nur edle audiophile Preziosen, sondern auch ein spannender Workshop mit Matthias Böde.

Audio Reference auf den NDHT 2024: Was wird geboten?

Da wäre zunächst „High End der Superlative“, wie es bei Audio Reference vollmundig heißt. Zu hören gibt’s beispielsweise exklusive Lautsprecher von Wilson Audio wie die Sasha V, angetrieben von Vorstufen aus dem Hause Dan D’Agostino und der Stereoendstufe VTL S-400. Als Quelle dient der Plattenspieler Prime 21 von VPI.

Auch wenn es etwas erschwinglicher sein darf, hat Audio Reference entsprechende Technik am Start: Da wäre zum Beispiel die weltweit auf 50 Paare limitierte Perlisten S7t Limited Edition, angetrieben vom von uns schon getesteten Krell-Vollverstärker K-300i. Weiterhin in der Vorführung sind Subwoofer von Velodyne, Kabel von Nordost und Racks des italienischen Herstellers Bassocontinuo.

Interessant wird sicher auch der Workshop mit Matthias Böde, der sich einer der ältesten Debatten der Audio-Szene stellt: Was klingt denn nun eigentlich besser – Röhre oder Transistor? Böde präsentiert Klangbeispiele mit Amps von VTL und Dan D’Agostino, die standesgemäß vom Streamer dCS Rossini Apex „gefüttert“ werden. Dieser Workshop wird zweimal gegeben: am Samstag und am Sonntag jeweils um 13 Uhr im Raum „Treudelberg 3“.

Wann?

Samstag, 03. Februar 2024, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 04. Februar 2024, 10 – 16 Uhr

Wo?

Steigenberger Hotel Treudelberg

Lemsahler Landstraße 45 | 22397 Hamburg

Web: https://www.hifitage.de/

Kontakt

Audio Reference

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg



Telefon: +49(0)40–53320359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/