Der Streamingdienst Qobuz zeigt sich solidarisch mit Musikern und Musikfans und gibt anlässlich der in diesem Jahr erstmals virtuell stattfindenden Fête de la Musique einige interessante Neuigkeiten bekannt.

Um die Menschen für qualitativ hochwertigen Musikkonsums zu sensibilisieren, hat Qobuz Künstlerinnen und Künstlern sowie Vertretern der deutschen Musikindustrie das Mikro in die Hand gedrückt. In einem Video sprechen sie darüber, warum gute Klangqualität so wichtig ist.

Außerdem stellt Qobuz allen Abonnentinen und Abonnenten in Frankreich, Deutschland, UK und den USA 50 wegweisende Alben deutscher Künstlerinnen und Künstler vor, die die Musikkultur ihres Landes geprägt haben. Die von der Qobuz-Musikredaktion kuratierten Music iQons by Qobuz werden in Hi-Fi und Hi-Res Qualität zum Herunterladen und Streaming zur Verfügung gestellt.

Und – zu guter Letzt: Qobuz verabschiedet sich ganz vom MP3-Streaming. Ab sofort widmet man sich komplett der unkomprimierten Musikübertragung, das heißt die Musik wird im Redbook-Standard oder besser zum Abruf bereitgestellt.

