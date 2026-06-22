Alle ACHTung: Eversolo mit neuen Streamern, DACs & Amps

Der Senkrechtstarter Eversolo brannte auf der Wiener High-End ein regelrechtes Neuheitenfeuerwerk ab: acht neue Komponenten auf einen Streich. Angeführt von einem digitalen Transport und zwei runderneuerten Streaming-Flaggschiffen, decken die Neuvorstellungen die gesamte Kette vom präzisen Taktgeber über eigenständige Wandler bis hin zu leistungsstarken Endstufen ab.

Eversolo T10 – der puristische Streaming-Transport

Mit dem T10 präsentiert Eversolo seinen ersten Digital-Audio-Transport, der ganz ohne interne Wandlerstufe auskommt und als reine Brücke zwischen Cloud und externem DAC fungiert. Das flache, minimalistische Gehäuse wird optisch von einem großen 8,6-Zoll-Premium-Display dominiert, das eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche und eine interaktive Wiedergabekarten-Struktur bereithält.

Um mechanische und elektrische Wechselwirkungen im Keim zu ersticken, setzt der T10 im Inneren auf eine strikte physische Isolationsarchitektur, die den Systemkern, das Netzteil und die Audioschaltkreise in separat abgeschirmte Kammern unterteilt. Die Stromversorgung übernimmt ein O-Typ-Ringkerntransformator mit geschlossenem Magnetkreis, der magnetische Streuverluste und Rauschpegel drastisch minimieren soll. Für ein jitterarmes Digitalsignal wiederum bürgt ein hauseigener, temperaturkompensierter OCXO-Quarzoszillator mit Phase-Locked-Loop-Optimierung (PLL). Überdies erlaubt ein externer 10-MHz-Master-Takteingang die Einbindung in ultrapräzise Studio-Taktsysteme.

Neben einem 2,5G-Ethernet-Port integriert Eversolo eine SFP-Glasfaserschnittstelle, um potenzielle Netzwerkstörungen galvanisch vom Signalweg zu trennen. Zwei interne SSD-Slots fassen bis zu 16 Terabyte an lokalen Musikdaten, unterstützt von satten 8 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Während die optischen, koaxialen und AES/EBU-Ausgänge Signale bis 192 kHz/24-Bit via DoP64 ausgeben, verarbeiten die IIS- und USB-Audiobuchsen native Ströme bis hin zu DSD512 und PCM mit 768 kHz bei 32-Bit.

Eversolo DMP-A8 Gen 2 – der vielseitige Netzwerkplayer

Der hochgelobte Audiostreamer DMP-A8 (ausführlicher Testbericht DMP-A8) kehrt in der zweiten Generation zurück. Er vertraut weiterhin auf die Flaggschiff-DAC-Architektur aus AK4499EX und AK4191EQ von AKM (bis zu DSD512 und PCM 768 kHz/32-Bit), kommt jetzt aber mit einem 8,6-Zoll-HD-Display.

Die Rechenleistung übernimmt nun ein extrem potenter 64-Bit-Octa-Core-Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher. Diese Rechenpower soll das Einlesen lokaler Musikbibliotheken massiv beschleunigen: Sammlungen mit bis zu 200.000 Titeln sollen in rund zwei Stunden komplett indiziert werden können, versprechen die Entwickler aus Shenzhen. Eine diskrete Dual-Power-Architektur trennt digitale und analoge Sektionen strikt.

Die vollbalancierte Vorstufensektion des Eversolo DMP-A8 Gen 2 erlaubt eine analoge Pegelanhebung von bis zu +10 dB und greift für die Lautstärkeregelung auf ein echtes R-2R-Widerstandsnetzwerk zurück, um jeglichen Dynamikverlust digitaler Dämpfungen zu umgehen. Neu hinzugekommen sind auch hier eine SFP-Glasfaser-Netzwerkbuchse sowie ein separater Subwoofer-Ausgang.

Eversolo DMP-A8 Master Edition Gen 2 – mit CD-Laufwerk

Für kompromisslose Audiophile stellt Eversolo der Standardvariante die DMP-A8 Master Edition Gen 2 zur Seite. Sie teilt sich die leistungsstarke Prozessor-Plattform, die Wandler-Architektur, das R-2R-Netzwerk und die Konnektivität des normalen Gen-2-Modells, unterscheidet sich jedoch in der Bauhöhe (98,5 mm) – und bietet unter anderem ein vollständig integriertes Top-Loading-CD-Laufwerk. Durch das manuelle Anheben des Gehäusedeckels und das physische Einlegen einer Compact Disc soll das Musikhören wieder zu einem bewussten, haptischen Ritual erhoben werden, ohne dass der Nutzer auf die modernen Annehmlichkeiten und die App-Steuerung des hochentwickelten Netzwerk-DAC-Vorverstärkers verzichten muss, heißt es von Eversolo

Eversolo DAC-R8 – D/A-Wandler für Kenner

Als Spielpartner für den T10-Transport oder als separates Upgrade im HiFi-Rack fungiert der neu vorgestellte DAC-R8. Im Gegensatz zu den AKM-basierten Streaming-Brüdern schlägt Eversolo hier einen konsequent puristischen Weg ein und realisiert einen eigenständigen, diskret aufgebauten R2R-Widerstands-Netzwerk-Wandler. Diese schaltungstechnisch extrem aufwendige DA-Wandlung gilt unter Freunden des Konzepts als Garant für ein „natürliches, plastisches und analog anmutendes“ Klangbild, siehe auch unseren Lexikonartikel über Ladder-DACs.

Eversolo C10 Master-Clock – besonders taktvoll

Um digitale Taktungenauigkeiten (Jitter) über die gesamte Anlage hinweg vollständig zu eliminieren, bringt Eversolo mit der C10 eine dedizierte Präzisions-Master-Clock heraus. Der „hochpräzise Taktgeber“ soll ein ultra-stabiles 10-MHz-Referenzsignal abliefern.

Eversolo SA200 – alles drin und 320 W pro Kanal stark (4 Ohm)

Für Nutzer, die eine leistungsstarke und platzsparende All-in-One-Lösung suchen, schnürt Eversolo das Paket des SA200. Der integrierte Streaming-Verstärker vereint die bewährte hauseigene Streaming-Engine, den DAC und eine kraftvolle Stereo-Endstufe in einem einzigen Gehäuse. Er fungiert als autarke HiFi-Zentrale, die lediglich mit einem Paar passiver Lautsprecher verbunden werden muss.

Endstufen AMP-F6 & AMP-F8 – Power pur

Wir sind immer noch nicht fertig: Die Chinesen kündigen gleich zwei neue Stereo-Endstufen an. Die Modelle AMP-F6 (Class D) mit GaN-Leistungsverstärkermodulen und das größere Schwestermodell AMP-F8 (Class AB) mit 880-VA-Ringkerntrafo wurden speziell für die Leistungsanforderungen der Vorstufen-Ausgänge der DMP-A8-Modelle optimiert. Sie sollen sich durch hohe Stromlieferfähigkeit, enorme Laststabilität an anspruchsvollen Lautsprecher-Impedanzen und eine betont neutrale Signalverstärkung auszeichnen.

Preise und Verfügbarkeit

Voraussichtlich soll als erstes der Eversolo-T10-Streaming-Transport erhältlich sein, fürs dritte Quartal 2026 sind die beiden neuen DMP-8-Varianten angekündigt. Konkrete Euro-Preise und die genauen Termine für die Markteinführung in Europa werden vom deutschen Vertrieb in Kürze separat bekannt gegeben.