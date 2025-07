Der von zwei Toningenieuren gegründete britische Hersteller Network Acoustics spezialisiert sich mit seinen audiophilen Netzwerk-Switches, Ethernet-Filtern, Digitalkabeln und Netzteilen auf die klangliche Optimierung von Streaming-Audio. Mit dem Origin Streaming Power Supply bringen die Engländer ganz frisch eine neu entwickelte Gleichstromversorgung an den Start, die speziell für den Einsatz in hochwertigen Streaming-Systemen konzipiert wurde.

Schnell & sauber

Ziel der Entwicklung lautete, so Network Acoustics, eine besonders saubere und vor allem auch dynamisch potente Stromversorgung zu schaffen. Mitgründer Richard Trussell zufolge liefern digitale Geräte erst dann ihr volles Soundpotenzial, wenn sie mit sehr schnell reagierenden und rauscharmen Stromquellen versorgt werden.

Schaltnetzteil versus linearer Trafo versus Akku …

In Hörvergleichen habe sich die intern eingesetzte Schaltverstärkertechnologie nicht nur gegenüber linearen Netzteilen, sondern auch gegenüber Akkulösungen als überlegen erwiesen – insbesondere im Hinblick auf Timing und Dynamik. Um die nötige Ruhe im Stromsignal zu erzielen, kommt in der Origin Streaming Power Supply eine vierstufige Filterung von der AC-Netz- bis zur DC-Ausgangsseite zum Einsatz.

Innen und Außen

Auf der Ausgangsseite kommen – so der Hersteller – hochwertige „Mundorf Mcap Supreme-EVO Silver/Gold“-Kondensatoren zum Einsatz, der interne Stromfluss vollzieht sich über massive Silber-Kupfer-Leiter. Das abschirmende Gehäuse der Network Acoustics Origin Streaming Power Supply besteht aus Aluminium mit integrierter Erdung, die direkt mit dem Schutzleiteranschluss der IEC-Buchse verbunden ist.

Varianten und Zubehör

Die Origin Streaming Power Supply ist in den „Kalibern“ 12 Volt/3 Ampere sowie 5 Volt/3,5 Ampere erhältlich und deckt damit ein breites Spektrum an Anwendungen ab – von Netzwerkkomponenten über Streamer bis hin zu D/A-Wandlern. Zum Lieferumfang gehört ein ein Meter langes „DC-Referenzkabel“, so die Pressemitteilung, mit wahlweise 2,1- oder 2,5-mm-Hohlstecker. Sämtliche Network-Acoustics-Lösungen entstehen laut Hersteller per Handarbeit in Großbritannien.

Katze im Sack? Antestmöglichkeit, Preis und Verfügbarkeit …

Network-Acoustics-Produkte können direkt beim Hersteller bestellt werden: Die Briten bietet weltweit kostenlosen Expressversand, zwei Jahre Garantie sowie eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie an. Sie sind in Deutschland aber auch über ausgewählte Fachhändler erhältlich, wie etwa CM-Audio.

Der Preis des DC-Netzteils „Origin Streaming Power Supply“ von Network Acoustics: 2.945 Euro.

Kontakt

Network Acoustics

77 Allbrook Hill

SO50 4NA Eastleigh

United Kingdom

Telefon: +44(0)2380-615 627

E-Mail: info@networkacoustics.com

Web: https://www.networkacoustics.com/