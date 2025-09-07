News
Network Acoustics Tempus: Audiophiler Netzwerk-Switch für höchste Signalreinheit

von | 7. September 2025

Mit dem Tempus hat Network Acoustics einen Ethernet-Switch im Programm, der speziell auf den Einsatz in anspruchsvollen audiovisuellen Systemen ausgelegt ist – und nun mit dem eigens entwickelten „Mk.2 Hybrid Power Supply“ geliefert wird. Der Fokus liegt auf einer möglichst störungsarmen Signalverarbeitung zur Verbesserung der Klang- und Bildqualität bei gestreamten Inhalten.

Network Acoustics Tempus: getrennt & überdimensioniert

Zentrales Konstruktionsmerkmal des Switches ist die Trennung von Netzteil und Signalverarbeitung, um gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden. Die interne Architektur umfasst eine hohe, jedoch gezielt „unterforderte“ Verarbeitungskapazität, präzise Taktung sowie integrierte, mehrstufige Filtermechanismen zur Reduzierung von Netzstörungen. Das Gehäuse ist aus einem einzelnen Aluminiumblock gefräst und vollständig abgeschirmt.

Schnittstellen

Das Gerät verfügt über insgesamt zwölf Schnittstellen: sechs Gigabit-Ethernet-Ports, zwei RJ45-Ports mit 100 Mbit/s sowie vier SFP-Ports mit Gigabit-Geschwindigkeit. Der Switch eignet sich für den gleichzeitigen Betrieb von audiophilen Streamern, Medienservern und Video-Komponenten. Network Acoustics verspricht eine gesteigerte Präzision in der Musikwiedergabe sowie eine höhere Klarheit, Dynamik und Bildtiefe bei Videoanwendungen.

Hybrides Netzteil

Die zum Lieferumfang gehörende Hybrid Power Supply Mk.2 basiert auf einem proprietären Konzept, das Elemente klassischer Linear-Netzteile mit der Dynamik von Schaltnetzteilen kombinieren will. Verbaut sind unter anderem selektierte Komponenten, wie Mundorf Supreme Gold/Silver-Kondensatoren, und eine neu entwickelte Ausgangsstufe.

Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Referenz-DC-Kabel, das auf eine besonders geringe Störanfälligkeit hin optimiert ist. Die Stromversorgung selbst ist in einem schwingungsarmen Gehäuse aus Acryl untergebracht. Bestandskunden, die den Tempus mit dem Mk1-Netzteil besitzen, bietet Network Acoustics ein PSU-Upgrade für 395 Britische Pfund an.

Lieferumfang

Das laut Hersteller in England von Hand gefertigte System ist in Schwarz oder Silber erhältlich, enthält neben Switch und Netzteil auch das passende DC- und IEC-Stromkabel sowie eine Schnellstart-Anleitung und ein Echtheitszertifikat.

Preis und Testmöglichkeit

Network-Acoustics-Produkte können direkt beim Hersteller bestellt werden. Die Briten bieten weltweit kostenlosen Expressversand, zwei Jahre Garantie sowie eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie an. Sie sind in Deutschland aber auch über ausgewählte Fachhändler – wie etwa CM-Audio – zu haben. Der Preis: um 5.495 Euro.

