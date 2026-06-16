Network Acoustics Muon2: Audiophiler Netzwerkswitch mit ungewöhnlichem Gehäusekonzept

Dass Netzwerkswitches im High-End-Bereich gerade das heiße Ding für audiophiles Klangtuning sind, ist kein Geheimnis – und dass die Materie polarisiert, ebenfalls nicht. Der britische Hersteller Network Acoustics treibt das Thema Switch mit dem neuen Muon2 nun gewissermaßen auf die Spitze und setzt den Fokus dabei nicht nur auf elektrische, sondern auch auf mechanische Beruhigung.

Gut Holz: Naturmaterialien gegen Gehäuseresonanzen

Wer beim Blick auf den neuen Network Acoustics Muon2 ein klassisches Aluminiumkleid erwartet, wird überrascht: Das Gehäuse des Edel-Switches wird aus massivem, handverlesenem Buchenholz gefräst. Für die Fertigung arbeiten die Briten mit dem Lautsprecherspezialisten Auer Acoustics zusammen. Laut Network Acoustics setzte sich das Naturmaterial nach ausgiebigen Hörtests gegen Metall- oder Verbundwerkstoffe durch, da es über einzigartige Dämpfungseigenschaften verfüge und störende Mikro-Resonanzen im Keim ersticke.

Zusätzlich steht die Konstruktion auf neu entwickelten „Pyramid Isolators“: Diese spitzen, kegelförmigen Füße werden aus gehärteten Silikatmineralien gefertigt und sollen durch ihre minimale Kontaktfläche verhindern, dass Vibrationen der Stellfläche auf das Chassis des Muon2 Precision Network Switch übergehen. Das Resultat dieser mechanischen Entkopplung soll sich laut den Entwicklern in einem spürbar schärferen Fokus und gesteigerter Detailtreue niederschlagen.

Hybrides Kraftwerk

Unter der Haube des Network Acoustics Muon2 arbeitet ein proprietäres Hybrid-Netzteil, das auf der hauseigenen Origin-Stromversorgung aufbaut. Es soll die Schnelligkeit und Dynamik eines Schaltnetzteils mit der Rauscharmut einer linearen Stromversorgung kombinieren, um ein extrem ruhiges elektrisches Umfeld für den ultrapräzisen Taktgeber zu schaffen. Innerhalb des Single-Chassis-Gehäuses sind die Signal- und Netzteil-Bereiche zudem strikt voneinander separiert.

Schnittstellen

Anschlussseitig zeigt sich der Switch für kommende Aufgaben gerüstet: Neben fünf LAN-Ports steht auch ein SFP+-Port für Glasfaserverbindungen bereit. Und wer seiner Kette in Sachen Erdung Gutes tun möchte, findet zudem einen dedizierten Erdungspunkt für den Anschluss externer Lösungen auf der Rückseite.

Preis und Verfügbarkeit

Der Netzwerk-Switch Network Acoustics Muon2 kann ab sofort geliefert werden – und wer mag, kann ein unverbindliches 60-Tage-Probeset ordern; bei Nichtgefallen gibt es das Geld zurück. Der Preis des Muon2 Precision Network Switch liegt bei 8.395 Euro.