Referenzwürdig streamen: Network Acoustics launcht Muon2-Ethernet-Filter und -Kabel

Erst kürzlich feierte die neue Muon2-Referenzlinie der britischen Streaming-Experten von Network Acoustics in Neuss deutsche Premiere. Neben dem Netzwerk-Switch der neuen Top-Linie gibt es zwei weitere Produkte: den Ethernet-Filter Muon2 und das passende Muon2-Streaming-Kabel. Laut den Briten sollen die Neuentwicklungen – einzeln oder im Verbund als System – Störsignale aus dem LAN-Signal herausfiltern.

Ethernet-Filter Muon2: Filterung im Buchenholz-Kleid

Das Herzstück des neuen Network-Acoustics-Muon2-Ethernet-Filters bildet eine neu entwickelte 8-Core-Architektur, die für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 GB/s ausgelegt ist. Im Inneren arbeitet ein vierstufiges, kaskadiertes Filtersystem, dessen einzelne Elemente teils in Serie, teils parallel geschaltet sind, um gezielt zwei Arten von unerwünschten elektrischen Störungen zu bekämpfen: Gegentaktstörungen (Differential Mode) und Gleichtaktstörungen (Common Mode), die elektromagnetische Interferenzen im System verursachen können. Das neue Schaltungsdesign verhindere zudem eigeninduzierte elektrische Störungen und verfüge über ein vollständig integriertes Erdungssystem, um Störsignale aus dem Signalweg abzuleiten, so der Hersteller.

Wie schon beim zugehörigen Switch setzt Network Acoustics auch beim Gehäuse des Muon2-Filters auf massives, präzise ausgefrästes Buchenholz, das in Zusammenarbeit mit dem Lautsprecherhersteller Auer Acoustics gefertigt wird. Nach Aussage der Entwickler absorbiere die dichte Faserstruktur des Holzes Mikrovibrationen weitaus effektiver als Metall oder Kunststoffe, ohne dabei den Klang zu verfärben. Für die weitere mechanische Entkopplung vom Untergrund sorgen spitze, kegelförmige Isolationsfüße aus gehärteten Silikatmineralien.

Muon2-Streaming-Kabel: Silberleiter mit Seidendämpfung

Ergänzend dazu fungiert das neue Streaming-Kabel Network Acoustics Muon2 als Verbindungselement zwischen Filter und Streamer oder als eigenständiges High-End-Netzwerkkabel. Es basiert ebenfalls auf der neuen 2,5-Gb/s-Architektur des Herstellers und nutzt neu entwickelte, hochreine Leiter.

Um mechanische Schwingungen direkt am Leiter zu minimieren, wird das Kabel von einem mehrlagigen Dielektrikum aus Baumwolle und Seide gedämpft. Eine proprietäre Abschirmung, die laut Hersteller bewusst nur an der Quellseite geerdet ist, sowie vergoldete Telegärtner-Stecker sollen eine verlustfreie und stabile Signalübertragung garantieren.

Preise und Verfügbarkeit

Der Network-Acoustics-Ethernetfilter Muon2 wird standardmäßig mit einem ein Meter langen Muon2-Streamingkabel ausgeliefert (Preis: 5.999 Euro). Das audiophile LAN-Kabel ist aber auch solo erhältlich, die Standardlänge beträgt hier 1,5 Meter – zum Preis von 3.195 Euro. Wie beim Muon2-Ethernet-Switch gibt es eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie.