Mit dem Muon Pro bietet der britische Hersteller Network Acoustics einen Ethernet-Filter an, der speziell für den Einsatz in sehr hochwertigen Streaming-Systemen entwickelt wurde. Ursprünglich als Sonderanfertigung für professionelle Mastering-Studios konzipiert, ist das Gerät mittlerweile auch für private HiFi-Anwendungen erhältlich.

Network Acoustics Muon Pro: Einsatzzweck

Der Filter ist kompatibel mit Netzwerkgeschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 2,5 Gbit/s und wird zwischen Router bzw. Netzwerk-Switch und Streaminggerät eingesetzt. Die Signalverarbeitung basiert auf einer eigens entwickelten Filterarchitektur, die alle acht Adern eines Ethernet-Kabels berücksichtigt. Dadurch sollen Störungen durch hochfrequente Einstreuungen (RFI/EMI) effektiv unterdrückt werden.

Wir hatten neulich bereits den kleineren Bruder des Muon Pro, den Eno2, vorgestellt. Laut Robert Osbourn von Network Acoustics ist der Einsatzzweck derselbe, die Filtertechnologie des Muon Pro ist jedoch komplett anders und die verbauten Komponenten sind noch hochwertiger.

Highend-LAN-Kabel mit dabei

Zum Lieferumfang gehört ein 0,75 Meter langes Muon-Pro-Ethernetkabel, das ebenfalls für eine signalreine Datenübertragung ausgelegt ist. Es besteht aus hochreinem OCC-Kupfer (99,99 %), ist einseitig geschirmt und mit einer Dämmung aus Baumwolle versehen. Die verwendeten CAT8.1-Stecker des Anbieters Telegärtner sind mit vergoldeten Kontakten ausgestattet. Auf der Gegenseite, also den Buchsen des Muon Pro, kommen Amphenol-RJ45-CAT8.1-Typen zum Einsatz.

Sowohl der Filter als auch das Kabel werden in Handarbeit in Großbritannien gefertigt und einzeln getestet. Das Gehäuse des Filters misst 180 × 98 × 32 mm.

Preis und Testmöglichkeit

Network-Acoustics-Produkte können direkt beim Hersteller bestellt werden. Die Briten bietet weltweit kostenlosen Expressversand, zwei Jahre Garantie sowie eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie an. Sie sind in Deutschland aber auch über ausgewählte Fachhändler – wie etwa CM-Audio – zu haben. Der neue Ethernetfilter ist ab sofort zum Preis von 2.195 Euro erhältlich.

