Network Acoustics: Launch der Muon2-Serie bei der Audio Agency in Neuss

Sie möchten erleben, welches Klangpotenzial gehoben werden kann, wenn digitale Signalübertragung kompromisslos realisiert wird? Falls ja, lädt Sie die Audio Agency zur deutschen Premiere der neuen Muon2-Suite von Network Acoustics ein. Unseren regelmäßigen Lesern ist der Streaming-Spezialist aus UK nicht unbekannt, hatten wir den Netzwerk-Filter Network Acoustics Eno2 doch im letzten Herbst bei uns zu Gast.

Von Chicago nach Neuss …

Die neue „Network Acoustics Muon2“-Suite umfasst zur Zeit drei verschiedene Lösungen: ein Netzwerk-Switch, ein Ethernet-Filter sowie ein Ethernet-Kabel. Laut der Audio Agency – die den hiesigen Vertrieb von Network Acoustics gerade frisch übernimmt – zeichne sich die Muon2-Linie durch „modernste Filtertechnologie mit einem radikal konsequenten Ansatz zur Minimierung von Störungen im Datenstrom“ aus – und das mache akustisch einen deutlichen Unterschied. Nach der Weltpremiere auf der AXPONA in Chicago lassen sich die neuen Produkte von Network Acoustics nun am kommenden Freitag (22.05.) in Neuss erleben.

Gespräch & Genuss

Als Experte wird Chris Dahl vom internationalen Vertrieb zugegen sein und die Muon2-Suite vorstellen. Versprochen werden eindrucksvolle Hörvergleiche, sorgfältig kuratierte Musikbeispiele, gute Gespräche – und natürlich auch das eine oder andere Gläschen Wein. Da wünschen wir Ihnen schon mal viel Spaß!

Wann?

Freitag, 22.05.2026, ab 14:30 Uhr

Wo?

Audio Agency

Kölner Straße 46

41464 Neuss

(Parken beim nahegelegenen OBI-Parkplatz möglich.)

Achtung: Das Platzangebot ist begrenzt, deshalb wird um vorherige Anmeldung gebeten – die Kontaktmöglichkeiten finden Sie unten.

Preisübersicht Network-Acoustics-Muon2-Serie:

Network-Switch: 8.395 Euro

Ethernet-Filter (inklusive 1 Kabel 0,75 m): 5.999 Euro

Streaming-Kabel (1,5 m): 3.195 Euro

Muon2-Streaming-System (Filter mit 2 Kabeln): 7.795 Euro

Muon2-Suite (Switch plus Streaming-System): 13.495 Euro

PS: Anfragen neuer Händler sind ausdrücklich erwünscht, so die Audio Agency.