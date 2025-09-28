Network Acoustics bietet mit dem Eno2 Streaming Cable sowie dem Muon Pro Streaming Cable zwei ambitionierte LAN-Verkabelungsoptionen, um den Datentransport im Netzwerk deutlich klangoptimierter und störungsfreier zu gestalten.

Network Acoustics Eno2 Streaming Cable

Das Eno2 Streaming Cable sei laut Network Acoustics das Ergebnis kontinuierlicher Entwicklungsarbeit seit der Einführung des ursprünglichen Eno-Ethernet-Filtersystems. Es ist auf 1-Gigabit-Verbindungen optimiert (aber bis 2.5 GB/s zugelassen) und basiert auf einer neuen 8-adrigen, richtungsorientierten Architektur mit hochwertigen OCC-Leitern und einer eigens entwickelten RFI-Schirmung – bestehend aus einer Kupferummantelung, die einseitig geerdet ist.

Diese Konstruktion soll vor allem die musikalische Transparenz und Natürlichkeit fördern – mit einem Fokus auf ausgewogene Detailwiedergabe ohne digitale Härten. Klanglich zielt das Eno2 laut Hersteller auf Nutzer, die eine audiophile Verbesserung ihrer Streaming-Kette suchen.

Network Acoustics Muon Pro Streaming Cable

Das Muon Pro Streaming Cable markiert die aktuelle Spitze der LAN-Verbinder im Portfolio von Network Acoustics und soll der optimale Spielpartner für den gleichnamigen Ethernetfilter sein. Ursprünglich für Mastering-Studios entwickelt, ist es nun auch für den Heimbereich erhältlich. Es verwendet dieselbe 8-adrige OCC-Architektur wie das Eno2, jedoch mit weiterentwickelter Rauschunterdrückung, überarbeiteten mechanischen Eigenschaften und einer nochmals gesteigerten inneren Dämpfung.

Im Vergleich zum Eno2 soll das Muon Pro noch mehr Tiefe, Raumabbildung und eine noch feinere Durchzeichnung ermöglichen – insbesondere bei hochauflösenden Formaten. Auch hier sorgt ein asymmetrisch geerdeter Kupfermantel für RFI-Abschirmung. Die hochwertigen Netzwerk-Verbinder von Telegärtner sind bei beiden Modellen identisch.

Preise und Bestellwege

Network-Acoustics-Produkte können direkt beim Hersteller bestellt werden: Die Briten bieten weltweit kostenlosen Expressversand, zwei Jahre Garantie sowie eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie. Sie sind in Deutschland aber auch über ausgewählte Fachhändler erhältlich, wie etwa CM-Audio. Das Network Acoustics Eno2 Streaming Cable kostet 1.150 Euro und das Muon Pro Streaming Cable 1.695 Euro (jeweils 1,5 m).

PS: In Kürze erscheint unser erster Test der Marke, und zwar zum erstaunlichen Ethernet-Filter Eno2.

Kontakt

Network Acoustics

77 Allbrook Hill

SO50 4NA Eastleigh

United Kingdom

Telefon: +44(0)2380-615 627

E-Mail: info@networkacoustics.com

Web: https://www.networkacoustics.com/