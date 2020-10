Der japanische Hersteller Nagaoka feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Ursprünglich war das Unternehmen Zulieferer von Präzisionsteilen für die Herstellung mechanischer Uhren, doch bereits 1947 wurde das Portfolio um Phonoprodukte erweitert. Heute ist Nagaoka laut eigenem Bekunden der weltweit größte Produzent von Plattenspieler-Nadeln. Die Produkte von Nagaoka werden hierzulande sowie in Österreich von der in Hamm ansässigen Auditorium GmbH vertrieben.

Zwei neue Nagaoka-MM-Systeme:

Zum 80-jährigen Jubiläum hat Nagaoka zwei neue MM-Tonabnehmer der Jeweltone-Serie aufgelegt: Die beiden Modelle Nagaoka JT-80BK (Black) und das JT-80LB (Lapis Blue) unterscheiden sich natürlich nicht nur in der Farbe:

Das Modell Nagaoka JT-80BK (links im Bild) ist ganz in Schwarz gehalten. Der Nadelträger aus Bor beherbergt einen nackten Diamanten mit elliptischem Schliff. Sein Klangbild soll sich ausgesprochen rund und neutral sowie mit großem Detailreichtum ausgestattet zeigen. Die Ausgangsspannung wird mit 3 mV (5 cm/s) angegeben.

Der Tonabnehmer Nagaoka JT-80LB (rechts im Bild) kommt dagegen mit einem glänzend-blauen Nadeleinschub und einem Nadelträger aus Aluminium mit gefasstem Diamanten. Nagaoka beschreibt den Klang des Systems mit „offen und kräftig“. Die Ausgangsspannung beträgt 5 mV (5 cm/s).

Beide Modelle sollen noch in diesem Winter ausgeliefert werden. Den Anfang wird das JT-80BK machen, das ab November in Deutschland erhältlich sein wird.

Die Preise der neuen MM-Tonabnehmer:

Nagaoka JT-80LB: 229 Euro (Ersatznadel: 149 Euro)

Nagaoka JT-80BK: 595 Euro (Ersatznadel: 395 Euro)

Kontakt

Auditorium GmbH

Feidikstraße 93

59065 Hamm



Telefon: +49(0)2381-9339-0

E-Mail: info@auditorium.de

Web: https://www.auditorium.de/