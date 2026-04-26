Wenn Chips teurer werden: NAD und Bluesound passen Preise an

Wo man hinschaut, steigen die Preise – kein Wunder in diesen geopolitisch unsicheren Zeiten. Die steigenden Kosten in der Elektronikbranche bleiben leider auch im HiFi-Segment nicht ohne Folgen: Die Marken NAD Electronics und Bluesound werden ihre Preisstruktur zum 1. Mai 2026 anpassen. Das gab der deutsche Vertrieb DALI GmbH heute bekannt.

Unumgängliche Preisanpassungen, klar kommuniziert

Betroffen ist laut Vertrieb ein Großteil des Portfolios, wobei die Anpassungen voraussichtlich im Bereich von etwa fünf bis fünfzehn Prozent liegen werden. Hintergrund sind die aktuell tiefgreifenden Veränderungen auf den globalen Beschaffungsmärkten, die sich insbesondere bei elektronischen Bauteilen bemerkbar machen.

Als zentraler Treiber gilt die stark gestiegene Nachfrage nach Halbleitern und Speicherkomponenten, unter anderem durch den Boom rund um Künstliche Intelligenz. Einzelne Bauteile haben sich dadurch massiv verteuert, teilweise um ein Vielfaches. Hinzu kommen gestiegene Logistik- und Transportkosten sowie anhaltende Unsicherheiten bei Rohstoffen und Lieferketten, die durch geopolitische Spannungen zusätzlich verschärft werden.

Trotz dieser Rahmenbedingungen betont der Hersteller Lenbrook International, dass die Anpassung bewusst moderat ausfallen soll. „Unser Ziel ist es, nach dieser notwendigen Anpassung eine Preisstabilität für die kommenden zwölf Monate zu gewährleisten“, heißt es aus dem Unternehmen. Gleichzeitig bleibe die Lage aufgrund der volatilen weltwirtschaftlichen Situation weiterhin genau zu beobachten.

Auch auf Vertriebsseite wird der Schritt als notwendig eingeordnet, um Qualität und Lieferfähigkeit langfristig zu sichern. Positiv hervorzuheben ist dabei die offene und transparente Kommunikation der Hintergründe – ein Ansatz, den wir bei fairaudio ausdrücklich begrüßen, da er in einem angespannten Marktumfeld für mehr Verständnis und Planungssicherheit sorgt.