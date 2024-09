NAD kündigt einen neuen, reichhaltig ausgestatteten Streaming-Verstärker an, mit dem sich eine kleine, aber feine und komplette Kette nach dem „Just Add Speakers“-Prinzip aufbauen lässt. Der Verstärker ist Dirac-Live-Ready – jetzt erweitert um Dirac Live Bass Control für das Subwoofer-Management – und beherrscht die Dolby-Digital-Dekodierung.

NAD M10 V3: Leistung, Features, Schnittstellen

Der neue M10 V3 von NAD kombiniert einen aufwendigen Netzwerkstreamer mit einem leistungsstarken Hybrid-Digital-Amp – pro Kanal stehen 100 Watt Dauerleistung (an 4 und 8 Ohm) zur Verfügung.

Die Streamingsektion basiert auf der hauseigenen BluOS-Plattfom inklusive App, unterstützt wird Streaming in Hi-Res bis 24 Bit/192 kHz. Doch das ist noch nicht alles: Auch weitere analoge wie digitale Quellen können angekabelt werden. So gibt es vier Digitaleingänge (HDMI eARC, Toslink, S/PDIF koaxial und USB-A) und zwei analoge – einmal Hochpegel und, neu hinzugekommen, ein Phono-MM-Input. Zuspielung per Bluetooth ist gleichfalls möglich. Die Anwendung der vorgenannten App ist übrigens nicht zwingend, dem M10 liegt in der dritten Inkarnation die neue BC1-IR-Fernbedienung bei – wer mag, kann natürlich auch den Farb-Touchscreen nutzen.

Was ebenfalls ungewöhnlich für ein Gerät dieser Art ist: Neben den klassischen Lautsprecherklemmen und den Subwoofer-Ausgängen gibt es die Möglichkeit, weitere Lautsprecher einzubinden, und zwar kabellos. Maximal zwei BluOS-fähige Rear-Speaker als Ergänzung machen den NAD M10 V3 zum Dolby-Digital-Surround-System (wahlweise 4.0, 4.1 oder 4.2).

Aufgerüstet

Der NAD M10 V3 unterstützt übrigens auch Apple AirPlay 2, Spotify Connect und Tidal Connect nativ, sodass Musik über die jeweiligen Apps abgespielt werden kann. Roon-ready ist er ebenfalls – und MQA-Dateien rendert er zudem. Gegenüber dem Vorgängermodell hat man übrigens den DAC-Chip noch einmal aufgerüstet: Hier kommt jetzt der ES9039 von ESS-Sabre zum Einsatz, der – so NAD – einen noch höheren Dynamikbereich, weniger Rauschen und mehr klangliche Details bieten soll.

Preis und Verfügbarkeit

Der NAD M10 V3 soll im Laufe des 4. Quartals 2024 ausgeliefert werden. Der Preis liegt bei 2.499 Euro.

PS: Hier geht’s zum Test des Vorgängermodells NAD M10 V2.

