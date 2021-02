Der Hersteller NAD hat ganz offenbar ein Herz für Menschen, die nicht nur beim klassischen Stereo-Sound Wert auf guten Klang legen, sondern auch bei Haus- und Custom-Installationen. Mit der neuen 16-Kanal-Endstufe NAD CI 16-60 DSP, die recht flexibel konfigurierbar ist, lassen sich auch etwas ungewöhnlichere Setups realisieren und noch dazu komfortabel vom Fauteuil aus verwalten.

NAD CI 16-60 DSP: Fakten und technische Möglichkeiten

Grundsätzlich handelt es sich um ein Konzept mit 16 Kanälen, wobei pro Kanal eine Leistung von 60 Watt an 8 Ohm abgegeben werden kann. Die Kanäle sind paarweise angeordnet, je ein Kanalpaar lässt sich brücken und somit auf eine Ausgangsleistung von 140 Watt hochbringen.

Die verbauten Hypex-UcD-Endstufenmodule verzeihen offenbar eine ganze Menge: Laut NAD verhalten sie sich auch bei schwierigen Lasten und/oder langen Kabelwegen stabil – und zeichnen sich durch geringe Verzerrungen und Rauschanteile im Hörbereich aus.

Für jeden Kanal gibt es einen separaten Eingang und Ausgang (Cinch), sodass Audiosignale durchgeschleift und auf Wunsch auch mehrere Verstärker im Setup arbeiten können.

Praktisches Detail: Die Endstufe lässt sich per LAN ins Netzwerk einbinden und komfortabel über eine webbasierte Benutzeroberfläche verwalten, konfigurieren und kalibrieren. Dazu gehört auch eine virtuelle Patchbay, sodass Signale per Software ohne Kabelverbindungen geroutet werden können. Außerdem zeigt das Online-Tool wichtige Infos in Echtzeit, z.B. die Betriebstemperatur, den Stromversorgungsstatus und dergleichen.

Erhältlich ist das „kleine Kraftwerk“ ab Frühjahr 2021 zu einem Preis von voraussichtlich um die 3.000 Euro.

