Zurück zur CD – und zwar richtig: NAD stellt den C 589 vor
von Jochen Reinecke
Physische Medien erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit – denn Streaming ist bekanntlich auch nicht in jeder Lebens- und Hörsituation der Stein der Weisen. Und so bringt NAD mit dem C 589 einen nagelneuen CD-Player an den Start, der laut Pressemitteilung darauf abziele, das Maximum aus dem physischen Medium zu holen.
Klassik & Moderne: NAD C589
Der C 589 ist Teil der Classic-Serie und kombiniere laut NAD klassische Tugenden wie ein hochwertiges Laufwerk mit aktueller Digitaltechnik. Im Zentrum stehe dabei die „QRONO d2a-Technologie“ von MQA Labs, die vor allem das Timing und die Genauigkeit der Signalrekonstruktion verbessern soll. NAD zufolge resultieren eine präzisere Wiedergabe von Transienten sowie mehr räumliche Tiefe und Präzision – also genau jene Aspekte, die oft über die Qualität digitaler Wiedergabe entscheiden.
Ein Herz für Oldies
Auch mechanisch setzt NAD offenbar auf Solidität. Das Laufwerk des C 589 sei auf ruhigen Betrieb ausgelegt und soll selbst bei älteren oder stark beanspruchten CDs zuverlässig arbeiten. Damit bleibt der Fokus klar: möglichst störungsfreie Datengewinnung als Grundlage für eine audiophile Wandlung.
Praktische Features
Neben analogen Ausgängen in Form von XLR und Cinch stellt der NAD-CD-Player auch digitale Schnittstellen wie AES/EBU, RCA und SPDIF zur Verfügung. Damit lässt sich das Gerät wahlweise als vollständiger CD-Spieler oder als reines Transportlaufwerk in Kombination mit einem externen DAC einsetzen. Digitaleingänge gibt’s indes nicht. Ein großes Frontdisplay mit CD-Text sowie eine Fernbedienung runden das Paket ab.
Preis und Verfügbarkeit
Der NAD C 589 soll ab Juli 2026 erhältlich sein. Der Preis: 1.599 Euro
Kontakt
Dali GmbH (NAD)
Berliner Ring 89
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251 8079010
E-Mail: info@nad.de
Web: https://nad.de/
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