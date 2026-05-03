Zurück zur CD – und zwar richtig: NAD stellt den C 589 vor

Physische Medien erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit – denn Streaming ist bekanntlich auch nicht in jeder Lebens- und Hörsituation der Stein der Weisen. Und so bringt NAD mit dem C 589 einen nagelneuen CD-Player an den Start, der laut Pressemitteilung darauf abziele, das Maximum aus dem physischen Medium zu holen.

Klassik & Moderne: NAD C589

Der C 589 ist Teil der Classic-Serie und kombiniere laut NAD klassische Tugenden wie ein hochwertiges Laufwerk mit aktueller Digitaltechnik. Im Zentrum stehe dabei die „QRONO d2a-Technologie“ von MQA Labs, die vor allem das Timing und die Genauigkeit der Signalrekonstruktion verbessern soll. NAD zufolge resultieren eine präzisere Wiedergabe von Transienten sowie mehr räumliche Tiefe und Präzision – also genau jene Aspekte, die oft über die Qualität digitaler Wiedergabe entscheiden.

Ein Herz für Oldies

Auch mechanisch setzt NAD offenbar auf Solidität. Das Laufwerk des C 589 sei auf ruhigen Betrieb ausgelegt und soll selbst bei älteren oder stark beanspruchten CDs zuverlässig arbeiten. Damit bleibt der Fokus klar: möglichst störungsfreie Datengewinnung als Grundlage für eine audiophile Wandlung.

Praktische Features

Neben analogen Ausgängen in Form von XLR und Cinch stellt der NAD-CD-Player auch digitale Schnittstellen wie AES/EBU, RCA und SPDIF zur Verfügung. Damit lässt sich das Gerät wahlweise als vollständiger CD-Spieler oder als reines Transportlaufwerk in Kombination mit einem externen DAC einsetzen. Digitaleingänge gibt’s indes nicht. Ein großes Frontdisplay mit CD-Text sowie eine Fernbedienung runden das Paket ab.

Preis und Verfügbarkeit

Der NAD C 589 soll ab Juli 2026 erhältlich sein. Der Preis: 1.599 Euro