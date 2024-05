Es gibt einen neuen Stereovollverstärker aus dem Hause NAD. Er wurde erstmals auf der High End in München vorgestellt und wird voraussichtlich ab dem Sommer 2024 erhältlich sein. Der NAD C 379 zeigt sich mit einem zeitgemäßen Schnittstellenmix und modularer Auslegung.

NAD C 379: Hybrid-Digital-Technologie für verzerrungsarmen Klang

Der neue C 379 von NAD arbeitet mit einer von NAD entwickelten Technologie (UcD-Ausgangsstufe mit HybridDigital Technologie), die im Class-D-Modus arbeitet und sich durch nahezu vollkommene Absenz von Nebengeräuschen oder Verzerrungen auszeichnen soll. Er gibt unabhängig von der angeschlossenen Last eine permanente Leistung von 80 Watt pro Kanal ab, lässt sich aber auf Wunsch auch – im Teamplay mit der Stereo-Endstufe C 268 – brücken, um kontinuierliche 300 Watt pro Kanal abzuliefern. Aufgrund der, so NAD, hocheffizienten Stromversorgung soll der neue Sprössling aus dem Hause NAD dabei besonders energiesparsam arbeiten.

Rein & raus: Die Schnittstellen

Die Digitalsektion des NAD C 379 setzt auf den ES9028 von ESS-Sabre, der mit 32 Bit / 384 kHz auch Daten höherer Auflösung mühelos prozessieren kann. Zutritt gewährt der Amp digital via HDMI eARC sowie S/PDIF optisch und koaxial (je zweimal). Die Analogsektion hingegen wartet nicht nur mit zwei Hochpegeleingängen, sondern darüber hinaus einer MM-Phonovorstufe auf. Ein Kopfhörerausgang sowie Pre- und Sub-Out runden das Konnektivitätsangebot ab.

Da geht noch mehr …

Und wenn’s noch ein bisschen mehr Funktionalität sein darf, dann lässt sich der NAD C 379 über zwei MDC2-Modulslots erweitern. So macht beispielsweise das MDC2-BluOS-D-Modul den Verstärker voll multiroom- und streamingfähig via Bluetooth, LAN und WLAN. NAD bietet aber auch zahlreiche weitere Module an, z.B. für 4K-Video oder Zuspielung via USB.

Preis NAD C 379: 1.199 Euro

