Der legendäre „3030“ ging Mitte der Siebziger an den Start. Nun, rund 50 Jahre später, bringt NAD eine Hommage in Form der neuen Vollverstärker C 3030 und C 3030 S heraus und greift damit erneut ein vergangenes Kapitel der Unternehmensgeschichte auf und übersetzt es in die Gegenwart. Klassische Gestaltungselemente treffen dabei auf aktuelle Verstärker- und Streamingtechnik.

NAD C 3030 und C 3030 S: Nostalgie und Gegenwart

Mit dem NAD C 3030 und dem NAD C 3030 S stellt der Hersteller also zwei neue Vollverstärker vor, die sich – ebenso wie der C 3050 aus dem Jahr 2024 – bewusst an der Formsprache der historischen NAD-Komponenten aus den 1970er-Jahren orientieren. Dunkle Frontplatte, beleuchtete VU-Meter und mechanische Taster zitieren klassische HiFi-Ästhetik. Bei der S-Version wurde ein Streamingboard integriert.

Technisch setzen beide Modelle auf NADs HybridDigital-Verstärkerplattform. Sie liefert eine Dauerleistung von 50 Watt pro Kanal, bei Bedarf stehen deutlich höhere Peak-Leistungsreserven zur Verfügung. Ziel sei eine kontrollierte, verzerrungsarme Wiedergabe, die auch mit anspruchsvolleren Lautsprechern zurechtkomme und die Verstärker universell einsetzbar mache, so NAD.

Darf es ein „S” sein?

Während der NAD C 3030 als klassischer Vollverstärker konzipiert ist, erweitert der C 3030 S das Konzept um integriertes BluOS-Streaming. Über dieses hauseigene Ökosystem fungiert er als zentrale Schaltstelle für netzwerkbasierte Musikwiedergabe und unterstützt zahlreiche Streamingdienste, lokale Musikbibliotheken sowie Multiroom-Funktionen in hoher Auflösung bis 24 Bit und 192 kHz.

Schnittstellen

Unabhängig davon fällt die Anschlussvielfalt bei beiden NAD-Vollverstärkern umfangreich aus. Vinylfreunde finden einen dedizierten MM-Phonoeingang mit RIAA-Entzerrung, während HDMI eARC die Integration in ein Heimkino- oder TV-Setup erleichtert. Bluetooth mit aptX HD ermöglicht kabelloses Streaming in erhöhter Qualität, hinzu kommen analoge und digitale Eingänge sowie ein Subwoofer-Ausgang mit optionalem Hochpassfilter für 2.1-Konfigurationen.

Alltagstauglich

Mit ihrer vergleichsweise geringen Gehäusebreite von 35,6 Zentimetern richten sich C 3030 und C 3030 S auch an Nutzer mit begrenztem Platzangebot. Gleichzeitig versteht NAD die C-3030-Serie als alltagstaugliche Lösung für unterschiedliche Hörgewohnheiten – vom Plattenspieler über Streaming bis hin zur Fernsehton-Wiedergabe. Die bekannte „Full Disclosure Power“-Philosophie soll dabei sicherstellen, dass die angegebenen Leistungswerte auch unter realen Bedingungen eingehalten werden.

Preise und Verfügbarkeit

Ein bisschen Geduld ist indes noch vonnöten: Der Vollverstärker NAD C 3030 soll ab März 2026 erhältlich sein (999 Euro), im Juni folgt dann der C 3030 S (1.299 Euro).

