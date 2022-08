Mytek Europa Corporation: neue Niederlassung in Warschau

Der Hersteller Mytek Audio wurde vor 30 Jahren in New York von Michal Jurewicz gegründet. Zuvor war Jurewicz begehrter Servicetechniker in der Hit Factory Manhattan und nahm Berühmtheiten wie Billy Joel oder Paul Simon auf Analogband auf. Heute stellt er mit Mytek Audio in erster Linie edle D/A-Wandler, digitale Quellen und Verstärker her. Nun gibt’s eine neue Mytek-Niederlassung in und für Europa.

Mytek Europa Corporation: Standort und Produkte

Die neue Mytek Europa Corporation residiert im polnischen Warschau und koordiniert von dort aus unter anderem die Vertriebs- und Servicetätigkeiten für Europa – sie ist werktags zwischen 10 bis 18 Uhr (MEZ) erreichbar. Zudem sind, so gibt man bekannt, nun auch die diversen, auf der Münchner High End 2022 vorgestellten, Produkte erhältlich, dazu gehören DACs, Phono- und Kopfhörerverstärker, Roon-Powered-Streamer und Verstärker.

Aktuelles Spitzenprodukt ist der Mytek Empire mit Roon Core. Er soll eine echte Schaltzentrale für anspruchsvolle Hörer darstellen – und er vereint D/A-Wandler, Streamer, Vorstufe und Server in einem Gerät.

Jeder Mytek Empire werde, so der Hersteller, einzeln und komplett in Manufakturarbeit von Hand gefertigt. Der Preis: 24.995 Euro.

Kontakt

Mytek Europe Corporation Sp.

Slominskiego 15/509

00-195 Warschau

Polen

Telefon: +48-22-8692906

E-Mail: eu.office@mytek.audio

Web: https://eu.mytek.audio