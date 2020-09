Mytek Empire DAC/Streamer/Vorstufe

Der in New York beheimatete Hersteller Mytek baut seit 1992 ausgefeilte Komponenten für HiFi und Studio. Im Portfolio befinden sich D/A-Wandler, Streamer und Verstärker. Mit dem Empire stellt Mytek nun eine ultimative Kombination aus DAC, Streamer – Roon Ready übrigens – und Vorstufe vor.

Herzstück der D/A-Wandler-Sektion sind zwei moderne ESS/Sabre-9038PRO-Chips, die im Dual-Mono-Betrieb gefahren werden, wodurch sie PCM-Datenmaterial bis hin zu 32 Bit/768 kHz bzw. DSD512 verarbeiten können. Den noch recht jungen Standard MQA beherrscht die DAC-Sektion ebenfalls.

Der Mytek Empire zeigt sich in Bezug auf Konnektivität als echtes „Schweizer Taschenmesser“ – so wartet er mit insgesamt sieben Analogeingängen auf, darunter eine hochwertige MM/MC-Phonovorstufe sowie zwei symmetrische XLR-Eingänge. Die Digitalsektion wiederum lässt sich per S/PDIF optisch, koaxial und symmetrisch (AES/EBU) sowie USB und HDMI beschicken. Das über den Streamer (Ethernet and WiFi) eingehende Datenmaterial kann auch digital abgegriffen werden, sodass der Mytek Empire sich als Streaming Bridge einsetzen lässt. Analog geht es beim Mytek Empire sowohl per Cinch als auch XLR hinaus.

Last, but not least: Eine eingebaute SSD-Platte mit 8 TB Kapazität gestattet das Herüberkopieren von Musikdaten per Netzwerk oder auch von anderen Speichermedien via USB-3 oder USB-C. Und ein hochwertiger, vollsymmetrisch aufgebauter Kopfhörerverstärker mit symmetrischer Anschlussbuchse an der Front rundet das Paket ab.

Erhältlich ist der Mytek Empire voraussichtlich ab Dezember 2020 in den Farben Silber und Schwarz.

Preis Mytek Empire Streamer/DAC/Vorstufe: 19.995 Euro

