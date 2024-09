Der amerikanische Hersteller Mytek ist bereits seit über 30 Jahren am Markt. Zunächst auf professionelle Audiotechnik für Studios fokussiert, stellt das Unternehmen seit geraumer Zeit auch Produkte für den anspruchsvollen „Heim-Hörer“ her. Ab sofort vertreibt Audio Trade die Mytek-Produkte in der DACH-Region.

Mytek: Geschichte und Portfolio

Mytek wurde 1992 gegründet – und zwar von Michal Jurewicz, der zuvor als Entwickler und Toningenieur bei den gut beleumundeten New Yorker Skyline Studios tätig war. Der Sound von Mytek-Produkten ist auf vielen bekannten Alben zu hören, unter anderem von Paul Simon, Billy Joel, David Bowie und Mariah Carey. Seit 2011 bedient Mytek auch audiophile Musikliebhaber.

Myteks HiFi-Lineup

Das HiFi-Portfolio von Mytek besteht unter anderem aus dem THX-zertifizierten Kopfhörerverstärker Mytek Liberty THX AAA HPA, dem Liberty DAC II, der D/A-Wandler, Vorstufe und Kopfhörerverstärker in einem kompakten Gehäuse vereint, der Stereoendstufe Brooklyn Amp+, den Hybrid-Endstufen Mytek Empire (sowohl Mono als auch Stereo einsetzbar) sowie dem Streaming-Multitalent Brooklyn Bridge II.

Das obere Ende der Fahnenstange markiert der Empire-Streamer-DAC, der zusätzlich mit neun analogen Eingängen (inklusive Phono) aufwartet und als Roon-Core fungieren kann. Er ist ganz oben im Teaserbild zu sehen.

Mit im Angebot ist übrigens auch ein preisreduziertes Bundle-Angebot für die Kombi aus dem Mytek Brooklyn Bridge II und dem Brooklyn Amp+.

Audio Trade freut sich, ab sofort Kundinnen und Kunden in Deutschland, Schweiz und Österreich mit Mytek-Sound und gutem Service zu versorgen.

Preise:

Mytek Liberty DAC II: 1.495 Euro

Mytek Liberty THX AAA HPA: 1.495 Euro

Mytek Brooklyn Bridge II: 4.995 Euro

Mytek Brooklyn AMP+: 2.495 Euro

Mytek Brooklyn Bundle: 6.995 Euro (statt 7.490 Euro einzeln)

Mytek Empire Endstufe: 9.995 Euro (Stück)

Mytek Empire Streamer DAC: 24.995 Euro

Kontakt

ATR - AUDIO TRADE

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein



Telefon: +49(0)20- 882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/