In Starnberg bei München residiert der umtriebige Fachhändler My Sound, der in mehreren großzügigen und liebevoll gestalteten Showrooms feinste HiFi-, Heimkino- und Konferenztechnik präsentiert.

Nun lädt das Mysound-Team zu einem ganz besonderen Oktoberfest ein. Vom 1. bis 30. Oktober 2020 gibt es eine Fülle von Präsentationen und Events. Unter anderem zu sehen und zu hören sind die edlen Lautsprecher von Verity Audio, dazu sämtliche Komponenten der HD- und Classic-Serie des Schweizer Kultherstellers Nagra – inklusive der neuen Phonovorstufe.

Analoge Wiedergabetechnik bildet einen weiteren Schwerpunkt: So lassen sich die legendären Plattenspieler SME 30 und Brinkmann Taurus, der Tonarm Thales Statement sowie der EMT-Superabtaster Exquisite live im Zusammenspiel erleben.

Als weiteres Highlight kündigt My Sound den an zwei Tagen (9. und 10. Oktober) stattfindenden Besuch des langjährigen STEREO-Frontmanns Matthias Böde an.

Weitere Themen sind: Vergleiche von digitalen und analogen Quellen, vergleichende Hörsessions mit MP3 und hochauflösenden Dateien sowie die Vorführung exklusiver Tonträger und edler Klassiker-Reissues – unter anderem von Santana und dem Oscar Peterson Trio.

Selbstverständlich werden alle aktuellen Auflagen und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingehalten. Interessierte werden gebeten, sich zur besseren Planung der Events per E-Mail oder Telefon anzumelden.

Kontakt

My Sound GmbH

Würmstraße 4

82319 Starnberg



Telefon: +49(0)8151-9982261

E-Mail: info@my-sound.net

Web: https://my-sound.net/