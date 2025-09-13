Der Starnberger Fachhändler My Sound lädt zu einem ganz besonderen Event ein: Niemand Geringerer als Alon Wolf, Gründer der Kultmarke Magico, wird zu Gast sein und die Magico-S-Klasse persönlich präsentieren.
My-Sound-Event: Hauptdarsteller und Mitspieler
Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Magico-Lautsprecher S2, S3 MkIII und S5 2024 – alle zusammengenommen entsprechen bereits einem finanziellen Gegenwert von knapp einer Viertelmillion Euro.
Damit aber noch nicht genug: Die edlen Schallwandler spielen an Komponenten, die ihnen qualitativ absolut das Wasser reichen, nämlich an Elektronik von Pilium – die Griechen produzieren bekanntermaßen leistungsfähige und „unerschütterliche“ Verstärker – und Wadax, Hersteller legendärer Wandler und Server.
Bitte anmelden
Die Magico-Lautsprecher werden präsentiert von Alon Wolf – erleben und hören Sie also hautnah, was die Schallwandler können und welche enorm komplexe Technik drinsteckt. Freuen Sie sich auf spannende Stunden – und reservieren Sie nach Möglichkeit bitte per E-Mail oder Anruf (Kontakt siehe unten) einen Platz für diese sicherlich begehrte Veranstaltung.
Hier finden Sie weitergehende Informationen, insbesondere zu den Magico-S-Klasse-Lautsprechern, die beim Event zu erleben sein werden.
Wann?
Freitag, 14.11.2025, 15 – 20 Uhr
Samstag, 15.11.2025, 11 – 18 Uhr
Kontakt
My Sound
Würmstraße 4
82319 Starnberg
Telefon: +49(0)8151-9982261
E-Mail: info@my-sound.net
Web: https://my-sound.net/