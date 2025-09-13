Der Starnberger Fachhändler My Sound lädt zu einem ganz besonderen Event ein: Niemand Geringerer als Alon Wolf, Gründer der Kultmarke Magico, wird zu Gast sein und die Magico-S-Klasse persönlich präsentieren.

My-Sound-Event: Hauptdarsteller und Mitspieler

Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Magico-Lautsprecher S2, S3 MkIII und S5 2024 – alle zusammengenommen entsprechen bereits einem finanziellen Gegenwert von knapp einer Viertelmillion Euro.

Damit aber noch nicht genug: Die edlen Schallwandler spielen an Komponenten, die ihnen qualitativ absolut das Wasser reichen, nämlich an Elektronik von Pilium – die Griechen produzieren bekanntermaßen leistungsfähige und „unerschütterliche“ Verstärker – und Wadax, Hersteller legendärer Wandler und Server.

Bitte anmelden

Die Magico-Lautsprecher werden präsentiert von Alon Wolf – erleben und hören Sie also hautnah, was die Schallwandler können und welche enorm komplexe Technik drinsteckt. Freuen Sie sich auf spannende Stunden – und reservieren Sie nach Möglichkeit bitte per E-Mail oder Anruf (Kontakt siehe unten) einen Platz für diese sicherlich begehrte Veranstaltung.

Hier finden Sie weitergehende Informationen, insbesondere zu den Magico-S-Klasse-Lautsprechern, die beim Event zu erleben sein werden.

Wann?

Freitag, 14.11.2025, 15 – 20 Uhr

Samstag, 15.11.2025, 11 – 18 Uhr

Kontakt

My Sound

Würmstraße 4

82319 Starnberg



Telefon: +49(0)8151-9982261

E-Mail: info@my-sound.net

Web: https://my-sound.net/