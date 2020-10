Der Berliner Hersteller Mutec ist in der Studioszene wohlbekannt und geschätzt, vor allem für seine Clocks, Abtastratenwandler und Audioformatkonverter. Mit dem REF10 SE120 stellt das Unternehmen den – nach eigenem Bekunden – ultimativen 10-MHz-Referenztaktgenerator vor.

Mutec REF10 SE120 Masterclock: Specs & Technik

Er soll, so Mutec in einer aktuellen Pressemitteilung, branchenweit führend in Bezug auf niedriges Phasenrauschen und niedrige Jitterwerte sein. In Zahlen: Das Phasenrauschen gibt der Hersteller mit -120 dBc bei 1-Hz-Abstand von der Trägerfrequenz (10 MHz) an, den Jitter mit weniger als 15 fs im relevanten Frequenzbereich.

Technisch handelt es sich um ein Upgrade zum 2017 eingeführten Referenztaktgenerator Mutec REF10. Im Unterschied zu diesem verfügt der SE120 über einen deutlich aufwändiger gefertigten und selektierten Quarzoszillator (OCXO).

Der REF 10 SE120 besitzt zwei 50-Ohm- und sechs 75-Ohm Ausgänge (parallel nutzbar), um maximale Kompatibilität zu Audiogeräten verschiedener Hersteller sicherzustellen.

Mutec REF10 SE120 Masterclock: Preise & Verfügbarkeit

Verfügbar ist der Mutec REF10 SE120 ab sofort – und zwar wahlweise mit schwarzer oder aluminiumfarbener Frontblende. Der Preis beträgt 5.498 Euro.

