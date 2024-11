Der Berliner Digitalspezialist Mutec hat gute Nachrichten: Der bereits im Mai dieses Jahres vorab angekündigte MC1.2+ ist nun im Fachhandel erhältlich. Es handelt sich dabei um ein spannendes Stück Technik für alle diejenigen, die in ihrem Studio-, HiFi- beziehungsweise Musikalltag regelmäßig mit digitalen Musikdaten jonglieren müssen. Der Mutec MC1.2+ ist ein bidirektional arbeitender Digital-zu-Digital-Wandler.

Mutec MC1.2+: Wandeln in alle Richtungen

Zentrales Augenmerk des Mutec MC1.2+ ist es, PCM-Audio-Streams vom einen ins andere Digitalformat zu überführen. Konvertiert werden eingehende Signale zu allen Ausgangsformaten gleichzeitig, während das Originalsignal verfügbar bleibt. Seine Ausstattung an Schnittstellen ist reichhaltig: An Bord sind Ein- und Ausgänge für alle wichtigen Digitalformate und -verbindungen – von USB über AES/EBU (XLR und BNC) bis hin zu S/PDIF (Toslink, BNC, per Adapter auch RCA). Der MC1.2+ ist dabei in der Lage, bidirektional zu wandeln. Mit anderen Worten: Selbst per USB können zwei Wandlungsprozesse gleichzeitig stattfinden.

Auch für den Heimbereich

Das sind Talente, die man nicht nur in der Studio- oder Beschallungstechnik gebrauchen kann, sondern auch im Heimbereich, nicht zuletzt, weil der Mutec MC1.2+ durch Signalregeneration und Isolierung der USB-Stromversorgung für einen besseren Klang vorhandener Digitalquellen sorgen soll. Vom verminderten digitalen Rauschen und Jitter profitieren so auch herkömmliche Streaming Bridges oder Computer. Der USB‑Audio‑Class-2.0‑Treiber für Windows unterstützt ASIO, MME, DirectSound, WASAPI sowie Kernel Streaming.

Der Mutec MC1.2+ lässt sich auf unterschiedliche Weise mit Strom versorgen: intern, extern (über ein optionales, externes Netzteil) oder – nicht zuletzt für den mobilen Einsatz – per USB-Bus. Die USB-Sektion für die Verbindung mit Computern ist neben Windows auch kompatibel zu MacOS und Linux. Das in Deutschland entwickelte und gefertigte Gerät kommt mit einem Gehäuse aus schirmendem Stahlblech, das auf vibrationsdämpfenden Füßen steht.

Preis und Verfügbarkeit

Erhältlich ist der Mutec MC1.2+ ab sofort – wahlweise mit silberner oder schwarzer Frontblende. Der Preis des bidirektionalen Digital‑to‑Digital-Formatkonverters beträgt 749 Euro.

Kontakt

MUTEC Gesellschaft für Systementwicklung und Komponentenvertrieb mbH

Siekeweg 6/8

12309 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-746880-0

E-Mail: contact@mutec-net.com

Web: https://www.mutec-net.com/index.php