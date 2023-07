Musical Fidelity Nu-Vista 800.2 Vollverstärker | News fairaudio

Der Hersteller Musical Fidelity hat eine gute Nachricht für alle diejenigen, die dem Flaggschiff-Vollverstärker Nu-Vista 800 nachtrauern, dessen Produktion im Jahr 2021 aufgrund von Bauteil-Lieferengpässen eingestellt werden musste. Denn: Der Verstärker ist jetzt zurück.

Musical Fidelity Nu-Vista 800.2: Neuauflage mit Verbesserungen

Musical Fidelity setzt bekanntermaßen bei allen Komponenten der Nu-Vista-Serie sogenannte Nuvistoren ein. Dabei handelt es sich vom Funktionsprinzip her gesehen um Röhren, die jedoch aufgrund ihrer speziellen Konstruktion deutlich langlebiger sowie resistenter gegen Störungen durch Mikrofonie und Einstreuungen sind. Mehr dazu auch in unserem ausführlichen Test des „kleineren“ Nu-Vista 600 Vollverstärkers.

Der Vollverstärker Musical Fidelity Nu-Vista 800.2 ist eine optimierte Neuauflage des Nu-Vista 800, bei dem diverse Verbesserungen zum Zuge kommen. So wurden beispielsweise die Leistungstransformatoren neu gewickelt, was einen rauschärmeren Klang zeitigen soll. Sodann hat Musical Fidelity die Stromversorgung überarbeitet und eine Remote-On- bzw. Standbyfunktion hinzugefügt. Zu guter Letzt bekam der Nu-Vista 800.2 ein neues Frontdisplay.

Die Leistung des Hybridverstärkers (in der Endstufe arbeiten Transistoren) Nu-Vista 800.2 beziffert Musical Fidelity auf 330 Watt pro Kanal an 8 Ohm, der Dämpfungsfaktor wird mit 200 angegeben. Fünf Hochpegeleingänge (4 x Cinch, 1 x XLR) sind an Bord, es können zwei Paar Lautsprecher angekabelt werden, außerdem gibt es einen Fixpegelausgang sowie einen lautstärkegeregelten Output zum Anschluss einer externen Endstufe (Stichwort: Bi-Amping).

Der Preis des 41 Kilogramm schweren Boliden beträgt 11.990 Euro.

