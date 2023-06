Musical Fidelity bringt Kompaktboxen-Legende LS 3/5A

Das wird alle Freunde des britischen Monitorsounds freuen: Der Hersteller Musical Fidelity gibt in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass er die Kompaktmonitor-Legende LS 3/5A nach originalen BBC-Vorgaben wieder neu auflegt.

Musical Fidelity LS 3/5A: Historisches und Aktuelles

Der knuffig-kleine Lautsprecher LS 3/5A wurde von der BBC ursprünglich als vielseitiger Monitor für den Einsatz in Ü-Wagen und mobilen Studios entwickelt. Der Zweiwegler mit einem 11-cm-Konustiefmitteltöner und einer 19-mm-Kalotte kommt im geschlossenen Design, was eine straffe Basswiedergabe mit sich bringen soll. Das Äußere – so heißt es in der Pressemitteilung charmant – sei zweckmäßig, ein Echtholzfurnier (Palisander) wertet die etwas „nerdige“ Optik deutlich auf.

Statt MDF kommt bei diesem Lautsprecher ein zwölf Millimeter starkes, innen bedämpftes Multiplexholz zum Einsatz. Außerdem bietet Musical Fidelity in der vorliegenden Inkarnation des Boxen-Klassikers eine aufwendige Frequenzweiche an.

Der Frequenzbereich der 4,9 Kilogramm wiegenden Lautsprecher wird mit 80 Hz – 20 kHz angegeben, bei einer Abweichung von maximal 3 dB. Die Empfindlichkeit ist – typisch für ein solches Konzept – mit 82,5 dB/W/m eher gering, daher wird eine Verstärkerleistung von 20 bis 150 Watt pro Kanal empfohlen.

Paarpreis Musical Fidelity LS 3/5A: um 2.500 Euro

