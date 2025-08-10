Mit der neuen Generation seiner Bronze-Serie bringt Monitor Audio eine umfassend überarbeitete Lautsprecherfamilie auf den Markt. Die fünf neuen Modelle sollen sich durch verbesserte Klangqualität, hohe Flexibilität und modernes Design besonders als Einstieg in die Welt des gehobenen HiFi und Heimkinos empfehlen.

Monitor Audio Bronze 7G – die Materialfrage

Kern der Neuerungen ist der konsequente Einsatz der hauseigenen C-CAM-Technologie, bei der keramisch beschichtetes Aluminium-Magnesium für die Membranen verwendet wird. Dieses Material soll eine besonders steife und zugleich leichte Konstruktion erlauben – und damit auch unter Belastung eine saubere, verzerrungsarme Wiedergabe ermöglichen.

Neuer Hochtöner

Zudem wurde für die aktuelle Generation der Monitor-Audio-Bronze-Serie der C-CAM-Hochtöner neu entwickelt – inklusive einer verbesserten Entlüftung. Dies soll sich insbesondere bei höheren Pegeln in Form eines ausgewogenen und langzeittauglichen Klangs bemerkbar machen.

Woofer mit größeren Schwingspulen

Auch die Tieftöner wurden überarbeitet. Die Durchmesser der Schwingspulen wurden von 25 auf 28,5 Millimeter erhöht, um Belastbarkeit, Pegelfestigkeit und Kontrolle im Bassbereich zu verbessern. Die neuen Konustreiber präsentieren sich optisch zurückhaltend mit matter Oberfläche – ein Designmerkmal, das besonders Anwendern entgegenkommen dürfte, die auf Lautsprecherbespannungen verzichten möchten.

Frequenzweiche: hochwertig und selektiert

Zur Klangoptimierung tragen zudem neue Frequenzweichen bei, die aus hochwertigen, selektierten Bauteilen bestehen und individuell auf jedes Modell abgestimmt wurden – auf Basis umfangreicher Messungen und Hörvergleiche, so Monitor Audio.

Aufwendige Gehäusekonstruktion

Ein zentrales Augenmerk bei der Entwicklung der neuen Monitor-Audio-Bronze-7G-Serie lag auf der Gehäusekonstruktion. Die Lautsprecher sind mit der firmeneigenen Single-Bolt-Through-Technik ausgestattet, bei der die Treiber über innenliegende Gewindestäbe mit dem Gehäuse verschraubt sind. Diese Bauweise soll Gehäuseresonanzen effektiv minimieren. Die Gehäuse sind in den drei Oberflächenvarianten Schwarz, Weiß und Walnussdekor erhältlich.

Line-up

Zum Bronze-7G-Line-up gehören insgesamt fünf Modelle: der Standlautsprecher Monitor Audio Bronze 300 7G als neues Flaggschiff, der kompakte Regallautsprecher Bronze 50 7G, der Center-Speaker Bronze Centre 7G sowie der Bronze On-Wall 7G für die Wandmontage. Abgerundet wird die Serie durch den Bronze AMS 7G, der speziell für Dolby-Atmos-Setups konzipiert wurde.

Preise:

Monitor Audio Bronze 50 7G, Regallautsprecher: 598 Euro (Paar)

Monitor Audio Bronze 300 7G, Standlautsprecher: 1.248 Euro (Paar)

Monitor Audio Bronze AMS 7G, Dolby-Atmos-Speaker: 578 Euro (Paar)

Monitor Audio Bronze Centre 7G, Centerlautsprecher: 498 Euro (Stück)

Monitor Audio Bronze On-Wall 7G, Wandlautsprecher: 349 Euro (Stück)

