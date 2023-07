Mobiler Kassettenrecorder von „We Are Rewind“ | News fairaudio

Die Retrowelle schlägt höher: Nach Vinyl erlebt auch das gute alte Tape eine (wenn auch noch nischigere) Renaissance. Doch wohl dem, der früh dabei ist und sich mit dem „richtigen“ Ansatz Early-Adopter-Status und Bekanntheitsgrad sichert. Das Pariser Unternehmen „We Are Rewind“ hat genau das vor und baut eine moderne Variante der mobilen Musikplayer aus den 80er-Jahren, die der Distributor Aqipa mit Sitz in Kundl in Österreich nun über sein Händlernetzwerk zugänglich macht. Das Gerät lässt sich aber auch über die Website des Herstellers direkt bestellen, unten finden Sie den Link.

With flowers in you hair

In drei Farben und für überschaubare 149 Euro können sich hippe junge Menschen und ältere Semester mit größeren Sammlungen von Tapes einen Kassettenspieler und -recorder namens Serge (orange), Kurt (blau) oder Keith (grau) anschaffen, der einen klassischen 3,5-Millimeter-Klinkenausgang für einen Kopfhörer besitzt und über eine ebensolche Buchse zugespielte Signale aufs Band bringen kann. Neu in dieser Gerätegattung dürfte aber der Bluetoothsender (5.1) sein, mit dem Lautsprecher und Kopfhörer angesteuert werden können. Der verbaute Akku bietet bis zu zwölf Stunden Spielzeit

Ganz schön verspult?

Das Design ist eine gelungene Mischung aus nostalgischem Minimalismus und modernen Akzenten. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, was sicherlich für ein wertigeres Gefühl und einen authentischeren Look sorgen dürfte als schnödes Plastik, das man in dieser Preisklasse eher vermuten würde.

Alles in allem ist der Kassettenspieler von We Are Rewind also ein den Nerv der Zeit treffendes Lifestyle-Produkt für den wachsenden Retro-Markt. Besonders nett: Jedem Gerät liegt ein Bleistift zum Bandwickeln bei. Nerd-Alarm – aber eben auch ganz süß. Ach ja, Kassetten gibt’s von We Are Rewind auch – doch die sind bereits restlos ausverkauft. Trend-Nachtigall, ick hör dir spulen!

Kontakt

Aqipa GmbH

Möslbichl 78

A-6250 Kundl

Österreich

Telefon: +43(0)5332-72300-0

E-Mail: info@aqipa.com

Web: https://www.wearerewind.com/