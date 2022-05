Es gibt gleich drei neue aktive Subwoofer aus dem Hause M&K, auch bekannt als Miller & Kreisel. Sie sind mit leistungsstarken Class-D-Endstufen ausgestattet und sollen – so die Pressemitteilung zum Produktlaunch – nachgerade kinoverdächtigen Tiefbass bieten.

M&K Sound V+ Series: neue Subwoofer-Modelle

Die neue Serie namens V+ kommt mit den drei Modellen V10+, V12+ und V15+. Während die beiden erstgenannten Weiterentwicklungen der bereits existierenden V10 bzw. V12 sind, kommt der V15+ neu in die Produktfamilie hinzu. Anhand der Zahlen zeigt sich die Größe der integrierten Treiber – sie beträgt entweder 10, 12 oder 15 Zoll. Der V12+ und der V15+ sind übrigens auch THX-zertifiziert – und sie bieten eine Akustikkorrekturoption via App an, sodass selbst bei weniger günstiger Aufstellung eine akkurate Tiefbasswiedergabe angestrebt werden kann.

Trotz der massiven Basspower – M&K gibt für alle Modelle eine untere Grenzfrequenz von ca. 20 Hertz an, der V15+ ermögliche THX-Tiefton in Räumen bis hoch zu einem Volumen von 84 Kubikmetern – seien die neuen Basswürfel wohnraumfreundlich, heißt es in der Presseinformation weiter. Abgerundete Ecken, eine sich nach hinten verjüngende Form und nicht zuletzt auch die edel anmutenden Lackierungen in Weiß oder Schwarz (matt) sollen das möglich machen.

Mittels der M&K App (iOS & Android) gelingt die Ansteuerung der Frequenzweiche, des Delays, der Phasenlage sowie des Pegels direkt von der – maßgeblich hörrelevanten – Lieblingsposition auf dem Sofa aus. Eine Einmessfunktion gibt’s ebenso wie die Möglichkeit individuelle Einstellungen vorzunehmen.

Der V10+ ist mit 300 Watt, der V12+ mit 400 Watt und der große V15+ mit 500 Watt Dauerverstärkerleistung in Class-D bewehrt.

Preise:

Miller & Kreisel V10+: 1.650 Euro

Miller & Kreisel V12+: 2.150 Euro

Miller & Kreisel V15+: 3.420 Euro

