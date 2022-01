Der dänische Hersteller Miller & Kreisel (kurz M&K) hat mit dem Audio-Reference-Vertrieb zwei interessante Pakete geschnürt, bestehend aus dem Movie-5.1-System sowie der überarbeiteten 750-Serie.

M&K Sound Movie 5.1: Technik und Konzept

Ziele bei der Entwicklung des Movie 5.1 (oben im Bild zu sehen) seien vor allem ein „hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“ sowie einfache Platzierung der Mitspieler gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. So lassen sich die drei baugleichen Modelle M&K K50 LCR aufgrund ihrer flachen Gehäuse sowohl neben als auch unterhalb des Fernsehers (also als Center) platzieren. Es handelt sich um Zwei-Wege-Lautsprecher mit einem 4-Zoll-Tiefmitteltöner und einer 1-Zoll-Hochtonkalotte.

Für raumfüllenden Klang kommen die trapezförmigen Surround-Lautsprecher M&K K40T zum Einsatz, die zusätzlich mit seitlich angebrachten Breitbändern ausgestattet sind und damit gewissermaßen einen Tripol-Lautsprecher bilden. Das Tieftonfundament besorgt dann der aktive Subwoofer M&K V8 mit einem 8-Zoll-Treiber.

M&K 750 Series: Verbesserungen

Beim „Tweaking“ der erfolgreichen M&K 750 Series kommen nun Komponenten aus der High-End Series 150 zum Einsatz, auch die Frequenzweichen wurden überarbeitet.

Ein 28-mm-Gewebehochtöner mit Waveguide soll breiten Abstrahlwinkel bei gleichzeitig linearem Frequenzgang bieten. Neu ist auch der 5,25-Zoll-Tiefmitteltöner mit Fiberglasmembran, der in doppelter Ausführung beim M&K LCR750 und dem Center-Lautsprecher LCR750C sowie in einfacher Ausführung beim Tripol-Surround-Lautsprecher M&K SUR55T eingesetzt wird. Krönenden Abschluss in den Tieftonkeller leistet der leistungsstarke Subwoofer M&K V10.

Beide Systeme sind noch bis 31. Januar 2022 zum Aktionspreis erhältlich, nämlich 1.590 Euro für das Movie-5.1-System und 3.590 Euro für das 750-er-Komplettsystem mit zwei LCR750, dem Centerlautsprecher LCR750C, den beiden Surround-Lautsprechern SUR55T und dem V10-Subwoofer.

Kontakt

Audio Reference

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40–53320359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/