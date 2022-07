MK Analogue SUT-1L: Vollsymmetrischer MC-Übertrager

Der slowenische Hersteller MK Analogue wurde gegründet von Matej Kelc, der offenbar schon in jungen Jahren eine Faszination für Transformatortechnik hatte – laut eigenen Angaben hat er seinen ersten Trafo bereits 1982 gewickelt. Nun stellt der Unternehmer seinen ersten MC-Übertrager vor.

MK Analogue SUT-1L: Technik und Konzept

Der MK Analogue SUT-1L (SUT steht für step-up transformer) ist ein MC-Übertrager, der für niederohmige MC-Tonabnehmer mit einem Innenwiderstand von bis zu 10 Ohm konzipiert wurde. Er gestattet den Anschluss von MC-Tonabnehmern an eine MM-Vorstufe – zur optimalen Anpassung wird der SUT-1L mit speziellen Anpass-Steckern ausgeliefert: Diese werden an Cinchbuchsen auf der Rückseite des Übertragers angeschlossen und gestatten eine optimale Anpassung der Eingangsimpedanz: 12 (optimiert für SPU), 25, 45, 100 und 180 Ohm sind möglich.

Matej Kelc setzt auf einen vollsymmetrischen Aufbau und großen Aufwand bei der Schirmung – was im MK Analogue SUT-1L zu einem in der Tat großen Signal-Rausch-Abstand von 115 dB führen soll. Die Übertrager werden in Deutschland gefertigt und sind mit MU-Metall gekapselt, um diese Kapsel herum findet sich ein mit Bitumen ausgekleidetes Gehäuse aus Messing.

Für die beiden Übertragerstufen – es gibt sie mit 24 und 30 dB Spannungsanhebung – gibt es zwei getrennte Eingänge, sodass ein Umschalter im Signalweg nicht nötig wird.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird der edle Ausgangsübertrager von Markus Wierl bzw. seiner Firma Audio-Freak vertrieben. Der MK Analogue SUT-1L ist in Schwarz und Silber erhältlich – für einen Preis von 2.890 Euro.

Kontakt

Audio Freak / Markus Wierl GmbH

Thomas-Wimmer-Ring 14

80538 München



Telefon: +49(0)151-22316655

E-Mail: markus.wierl.gmbh@gmx.de

Web: https://audio-freak.de/