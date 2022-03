Nach zwei pandemiebedingten „Aussetzern“ ist die größte HiFi-Messe Mitteldeutschlands nun zurück. Sie schließt an den Erfolg im Jahr 2019 an und soll Mitte September in Leipzig stattfinden. Hier feiern analoge wie digitale Klangwelten ein Stelldichein, jede(r) Interessierte ist willkommen.

Mitteldeutsche HiFi-Tage: Zahlen und Fakten

Mehr als 3.300 Besucherinnen und Besucher waren auf den letzten Mitteldeutschen HiFi-Tagen anwesend. Darauf aufbauend, vermelden die Organisatoren nun einen Neustart der Veranstaltung, die am 17. und 18. September 2022 in der alten Leipziger Handelsdruckerei stattfinden wird.

Über 100 HiFi-Marken präsentieren sich auf insgesamt fünf Etagen, wobei viele Hörräume optimiert wurden, um möglichst authentische Hörbedingungen zu ermöglichen. Die Messe richtet sich an ein breites Publikum: Willkommen sind nicht allein Fachhändler und Spezialisten, sondern HiFi-Fans aller Altersgruppen. Das Angebot umfasst Komponenten, Lautsprecher und Zubehör, doch auch Themen wie Streaming und moderne digitale Lösungen werden abgedeckt.

Wann?

Samstag, 17. September 2022, 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 18. September 2022, 10:00 – 16:00 Uhr

Wo?

Alte Handelsdruckerei zu Leipzig

Oststraße 40-44

04317 Leipzig

Kontakt

Uni-Hifi Vertriebsgesellschaft mbH

Goldschmidstraße 14

04103 Leipzig



Telefon: +49(0)341 - 24713461

E-Mail: info@uni-hifi.de

Web: www.uni-hifi.de