Über 150 Marken, Deutschlandpremieren sowie Workshops und Technik-Talks: Die Mitteldeutschen HiFi-Tage 2025 gehen gehaltvoll in die nächste Runde – und erstrecken sich in den Räumen der Alten Handelsdruckerei Leipzig erstmals über sechs Ebenen. Am 8. und 9. November verwandelt sich die Alte Handelsdruckerei in ein highfideles Mekka für alle, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen.

Etabliertes und Neues …

Die größte Audio- und HiFi-Messe Mitteldeutschlands wächst damit nicht nur physisch – auch die Stimmung und das Interesse aus der Branche scheinen spürbar anzuziehen. Es sind ebenso etablierte Top-Hersteller wie spannende Newcomer am Start, viele davon mit besonderen Highlights und Novationen im Gepäck.

Sechsy!

Erstmals erstreckt sich die Messe über sechs Etagen – mit rund 20 Prozent mehr Fläche als im Vorjahr. Im neu erschlossenen zweiten Obergeschoss finden sich weitere, akustisch optimierte Hörräume, die perfekte Bedingungen für ungetrübten Klanggenuss bieten sollen, wie der Veranstalter verspricht.

Premierenfeuerwerk ohne Böllerei

Zu einem besonderen Publikumsmagneten könnten die vielen Exklusivvorstellungen avancieren: Elac zeigt gleich drei Modelle der neuen VELA-Serie – darunter nun auch Standlautsprecher – in edlen Holzdesigns, Yamaha bringt die brandneue True-X-Surround-90A-Soundbar mit, und Technics feiert die Deutschlandpremiere seiner streng limitierten SL-1200GME Master Edition.

Als weitere Highlights führen die Messeveranstalter die Apex-Serie von Advance Paris, den neuen CS-8.3-S-Streaming-CD-Receiver von AVM sowie den Leipziger Erstauftritt von Auer Acoustics mit den Versura V2 ins Feld. Auch Kopfhörer-Fans kommen auf ihre Kosten: Loewe präsentiert den Premium-Kopfhörer Leo, während Sennheiser mit dem HD 630 Wireless audiophile Drahtlosqualität verspricht.

Workshops, Technik-Talks und freier Eintritt

Neben den Vorführungen bietet das Rahmenprogramm wertvolle Einblicke in Praxis und Technik. IsoTek-Mitgründer Keith Martin spricht über den Einfluss Netzstromqualität auf den Klang, AudioQuest demonstriert im Workshop interaktiv die klanglichen Unterschiede von Kabeln – und Manfred Keim vom Veranstalter Uni-Hifi lädt zur „Insider-Tour“ durch seine persönlichen Messehighlights ein.

Eintritt frei!

Besonders erfreulich: Der Eintritt bleibt weiterhin kostenlos – ein bewusst niedrigschwelliger Zugang für Musikliebhaber, neugierige Einsteiger und erfahrene HiFi-Enthusiasten gleichermaßen.

Wann?

Samstag, 8. November 2025, 10–18 Uhr

Sonntag, 9. November 2025, 10–16 Uhr

Wo?

Alte Handelsdruckerei Leipzig

Oststraße 40–44

04317 Leipzig

Kontakt

Uni-HiFi

Goldschmidstraße 14

04103 Leipzig



Telefon: +49(0)341 - 24713461

E-Mail: info@uni-hifi.de

Web: www.uni-hifi.de