Mit der 778-Serie stellt Mission ein dreiteiliges HiFi-System vor, das sich bewusst an den eigenen Wurzeln orientiert – nämlich am Vollverstärker 778 aus den 1980er Jahren. Bestehend aus dem Wireless Music Streamer Mission 778S, dem CD-Transport Mission 778CDT und dem integrierten Verstärker Mission 778X deckt die neue Serie digitale und analoge Quellen gleichermaßen ab.

Netzwerkplayer Mission 778S

Der Mission 778S markiert den Einstieg der Marke in das Segment der kabellosen Musikstreamer. Die Streamingplattform wurde gemeinsam mit Silent Angel entwickelt und setzt auf eine stabile, jitterarme Netzwerkarchitektur. Unterstützt werden unter anderem Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, TuneIn und AirPlay 2, zudem ist der 778S Roon Ready. Der Mission 778S empfängt die Daten kabelgebunden oder wireless.

Die Steuerung des Mission 778S erfolgt über eine eigene App für iOS und Android. Im Inneren arbeitet ein ESS Sabre ES9038Q2M DAC, der hochauflösende PCM-Formate bis 768 kHz/32 Bit sowie DSD bis DSD512 verarbeitet. Die digitale Signalverarbeitung ist so ausgelegt, dass eingehende Daten auf höhere Sampleraten konvertiert werden (352,8 kHz oder 384 kHz), um optimale Arbeitsbedingungen für den DAC zu schaffen. Analoge (Cinch und XLR) wie digitale Ausgänge (Toslink und S/PDIF koaxial) sowie ein Kopfhöreranschluss machen den Mission 778S zu einer flexibel einsetzbaren Schaltzentrale.

CD-Laufwerk Mission 778CDT

Der 778CDT ergänzt die neue Mission-Serie um einen reinrassigen CD-Transport. Mission verzichtet hier bewusst auf einen integrierten D/A-Wandler und konzentriert sich auf eine präzise, störungsarme Datenauslesung.

Ein Slot-In-Laufwerk mit mechanisch entkoppelter Konstruktion und ein temperaturkompensierter Ultra-Low-Jitter-Oszillator bilden die technische Basis. Neben Audio-CDs verarbeitet der 778CDT auch Formate wie FLAC, WAV, MP3, WMA und APE von USB-Speichermedien. Die Ausgabe erfolgt über optische und koaxiale Digitalausgänge.

Vollverstärker Mission 778X

Zentrale Schaltstelle der Serie ist der Mission 778X, ein kompakter Vollverstärker, der optisch an den ursprünglichen Mission 778 erinnert, technisch jedoch zeitgemäß ausgestattet ist.

Der Mission 778X liefert 65 Watt pro Kanal an 4 Ohm und bietet neben analogen Eingängen auch USB-, koaxiale und optische Digitaleingänge. Hinzu gesellt sich ein MM-Phonoeingang sowie Bluetooth 5.0 mit aptX und AAC. Der integrierte ESS Sabre ES9018K2M DAC unterstützt PCM-Signale bis 384 kHz und DSD256. Ein leistungsfähiger Kopfhörerverstärker und eine LED-Pegelanzeige ergänzen die Ausstattung.

Modulares System

Die drei neuen Mission-Geräte sind als System konzipiert: Einheitliche Gehäuseabmessungen, Aluminiumfronten und eine reduzierte Bedienlogik schaffen eine klare visuelle Linie. Gleichzeitig erlaubt der modulare Aufbau, einzelne Komponenten flexibel in bestehende Anlagen zu integrieren.

Preise und Verfügbarkeit

Die Mission 778 Serie ist ab Februar erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 949 Euro für den Mission 778S, 549 Euro für den Mission 778CDT und 649 Euro für den integrierten Verstärker Mission 778X.

